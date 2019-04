Nuha Marong: «Nosotros no tenemos presión»

El delantero del Atlético Baleares, Nuha Marong, ha trasladado la presión a los perseguidores de los blanquiazules en la carrera por el título del grupo tercero. El internacional gambiano ha asegurado que el equipo cada día que pasa «se lo está creyendo más», aunque no quiere pensar en nada que no sea ganar este domingo (12:00) al Valencia Mestalla.

«Nosotros no tenemos presión, son el resto de equipos quienes deben tenerla», ha asegurado el punta catalán en la vuelta al trabajo del grupo de Manix Mandiola tras superar el pasado sábado al Atlético Levante. No en vano, los balearicos tienen siete puntos de renta sobre sus perseguidores, el Villarreal B y el Hércules. El margen conseguido tampoco desvía su mirada hacia los otros grupos de la categoría de bronce y ha confesado que «aún no miro posibles rivales de otros grupos, la verdad».

Los blanquiazules tienen este fin de semana la primera oportunidad de proclamarse campeones en la jornada 35. El Atlético Baleares cantará el alirón si pierden el Hércules y el Villarreal B y logran los tres puntos ante el Valencia Mestalla. El ATB saltará el domingo sabiendo los resultados de sus rivales, ya que los dos juegan el sábado. «Dependemos de otros resultados para ser campeones, lo importante es que nosotros ganemos el domingo», ha subrayado Nuha Marong.

El máximo realizador del Atlético Baleares junto a Marcos Jiménez de la Espada con siete dianas vuelve a estar a disposición del técnico vasco tras perderse el partido ante el Atlético Levante por acumulación de cartulinas. «He descansado este fin de semana y ahora a por lo más bonito», ha señalado tras reconocer que no esperaba estar peleando por el liderato cuando se comprometió en verano con el club que preside Ingo Volckmann. «Nunca me imaginé al llegar este verano esta situación, cada semana que pasa nos lo vamos creyendo más y ahora hay que darlo todo», ha asegurado.