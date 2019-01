Manu Herrera: «Con 37 años tengo las mismas ganas de siempre»

«Me gusta estar en el verde, la pelota, tengo 37 años y tarde o temprano mi momento se acabará y llegarán otros, pero tengo muchas ganas e ilusión porque de no tenerlas, no habría dejado a mi mujer embarazada de 5 meses con un niño de dos años en Elche a los que adoro y quiero y me ha costado mucho separarme de ellos». De esta forma el portero recién fichado por el Atlético Baleares, Manu Herrera, ha demostrado su compromiso con el proyecto blanquiazul y sus ganas de volver a sentirse futbolista tras un periodo de varios meses en los que no tenía equipo.

El guardamenta ha manifestado que cuando recibió la llamada de Manix Mandiola no se lo pensó dos veces y declaró que viene al club a ayudar. «Tengo muchas ganas de hacerlo bien cada domingo, cuando me toque, y si no me toca ayudaré al equipo porque lo más importante es el grupo. Esto cuando tienes 20 o 22 años no te das cuenta, pero ahora que tengo 37 está claro que quiero jugar cada domingo, porque vengo a eso, pero si me toca otro rol, ayudaré en lo que pueda. Tengo una ilusión tremenda», manifestó. El historial de Manu Herrera es sencillamente espectacular y durante su carrera ha militado en equipos como Levante, Elche, Betis, Eibar, Alcorcón, Zaragoza, Osasuna, Atlético Levante yPalamós,

Por otra parte, el director deportivo Patrick Messow manifestó sentirse muy satisfecho por la contratación de un portero del historial de Manu y aseguró que el club sigue trabajando para seguir reforzando al equipo y que en breve puede haber más novedades.