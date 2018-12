Manix Mandiola: «El Valencia Mestalla te la puede liar»

El entrenador del Atlètic Baleares, Manix Mandiola, recela del próximo rival de los blanquiazules, que este domingo visitan al Valencia Mestalla (12 horas) en un duelo clave para asentarse en las plazas de playoff, e incluso acechar todavía más el liderato. El preparador vasco ha reservado a Rubén y Marc Rovirola, que han entrenado al margen pero estarán disponibles para jugar en Paterna. La única baja segura será la de Alberto Villapalos, que no ha superado sus molestias en el menisco y, pese a haber cumplido un partido de sanción, no se ha entrenado durante esta semana y no viajará.

Mandiola advirtió que el Valencia Mestalla «es un filial y según el día que tenga te la puede liar, son impredecibles pero vienen de empatar contra el Barça, así que malos no deben ser». El técnico del ATB recalca una vez más que al equipo «le tiene que dar igual el rival, son de Segunda B y debemos competir y con todos los sentidos para sacar el partido adelante. Más de la mitad de los partidos, aunque estén abajo, no los han perdido. A pesar de no haber ganado tantos partidos fuera, hemos empatado tres y perdido tres y logrado una victoria», añadió Manix.

De la misma manera, recordó que en Cornellà «por las bajas o lo que sea, perdimos contra un equipo que estaba en la clasificación peor que nosotros. Así que la experiencia nos dice que debemos ir a Valencia con todo el respeto del mundo». En referencia a las posibles ausencias, explicó Mandiola que Rubén y Rovirola «han hecho entrenamiento preventivo pero estarán. La única baja será Alberto Villapalos, así que tenemos suficiente artillería».

También tuvo palabras el preparador para el hombre más decisivo en el presente del Atlètic Baleares, un Hugo Díaz que «las dos últimas veces ha sido el revulsivo, está compitiendo, aporta y los que están delante de él saben que tienen que aplicarse porque él acabará jugando», sentenció.