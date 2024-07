¿Aún sin viaje de verano? 5 ideas de destinos fáciles y baratos para una escapada 'express' desde Palma

Si aún no has planeado tu viaje de verano, no te preocupes. Desde Palma, tienes varias opciones accesibles y económicas para una escapada rápida. Aquí te presentamos cinco destinos nacionales ideales para disfrutar de unos días de descanso sin gastar mucho dinero.

Barcelona Con vuelos directos desde Palma que duran menos de una hora, Barcelona es una opción perfecta para una escapada rápida. Puedes disfrutar de la arquitectura modernista de Gaudí, pasear por Las Ramblas, relajarte en las playas de la Barceloneta y deleitarte con la gastronomía catalana. Los alojamientos varían en precio, pero con antelación puedes encontrar opciones asequibles. Valencia A solo una hora en avión desde Palma, Valencia es conocida por su Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Oceanogràfic y las hermosas playas como la Malvarrosa. Pasea por el casco antiguo, disfruta de una auténtica paella valenciana y visita el Mercado Central para una experiencia culinaria única. Además, Valencia ofrece una excelente red de transporte público para moverse fácilmente. Sevilla Conectada por vuelos directos, Sevilla es una ciudad vibrante llena de historia y cultura. Puedes visitar la majestuosa Catedral de Sevilla, la Giralda, el Real Alcázar y pasear por el Barrio de Santa Cruz. No te pierdas un espectáculo de flamenco y disfruta de las tapas en los bares locales. Sevilla es ideal para una inmersión cultural sin gastar mucho. Granada Granada, accesible por vuelos directos desde Palma, es famosa por la Alhambra, un impresionante palacio y fortaleza. Además, puedes explorar el Albaicín, un antiguo barrio árabe, y disfrutar de las vistas desde el Mirador de San Nicolás. Granada es conocida por sus tapas gratuitas con cada bebida, lo que hace que comer fuera sea muy asequible. Madrid La capital española está a solo una hora en avión desde Palma. Madrid ofrece una gran variedad de actividades, desde visitar museos como el Prado y el Reina Sofía, hasta pasear por el Parque del Retiro y disfrutar de su animada vida nocturna. Madrid también cuenta con numerosos mercados, como el Mercado de San Miguel, donde puedes degustar deliciosos platos locales a precios razonables. Estas escapadas no solo son económicas, sino que también ofrecen una variedad de experiencias, desde la exploración cultural y la historia hasta la gastronomía y la vida nocturna. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones memorables dentro de España.