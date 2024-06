Planes para hacer en Mallorca si estas vacaciones no viajas

Verano es sinónimo de vacaciones y de viajes....aunque no para todos. Los hay quienes los meses de julio y agosto, bien sea por trabajo o por circunstancias, se quedan en la isla. Sin embargo, esto no tiene por qué ser un impedimento para disfrutar al máximo del estío. De hecho, miles de turistas vienen a Mallorca para recrearse del entorno. Los residentes, inmersos en los quehaceres diarios y en la rutina, muchas veces no son conscientes de todas las posibilidades que ofrece la isla, en especial en verano, para desconectar los días libres y recargar las pilas con buenas dosis de alegría. A modo de recordatorio, repasamos aquí algunas ideas para sacar el máximo partido al verano mallorquín.

1. De turismo por la isla ¿Quién no ha caído en la cuenta alguna vez que no ha visitado nunca algún punto eminentemente turístico de Mallorca, de esos de los que todo el mundo habla, que salen en las postales, pero que, por A o por B nunca ha visitado? El verano, si se dispone de tiempo libre, es perfecto para ello. Puedes aprovechar para hacer rutas por Mallorca como si estuvieras de viajes: ir a las Cuevas del Drach, de ruta por los pueblos de la Serra de Tramuntana, recorrer los mejores puntos para ver el atardecer o realizar visitas culturales o freetours para conocer más a fondo los entresijos de los centros históricos. Vista general de Valldemossa, en la Serra de Tramuntana. Foto: T. Ayuga. 2. Descubrir nuevas playas y calas Del mismo modo que puedes descubrir nuevos rincones poniéndote en la piel de un turista, si dispones de tiempo libre este verano en la isla, puedes proponerte hacerte todo un experto en su litoral. Seguro que más de uno tiene sus playas o calas de confianza a las que siempre suele acudir a refrescarse cuando el calor aprieta, pero hay muchísimos rincones de la costa por explorar y con aires paradisíacos. En este artículo te proponemos cinco playas y calas que son un 'must' para ir al menos una vez. Cala Antena. 3. De concierto en concierto Pocas cosas hay más típicas en verano que los conciertos y festivales de música. Por suerte, en Mallorca no escasea la oferta musical y de ocio. Estos meses se organizan gran cantidad de eventos con artistas de primer nivel y para todos los gustos. Así que qué mejor que acudir con amigos a una noche de verano de música y buen ambiente. En este artículo te contamos los mejores festivales que se celebran en Mallorca este verano. 4. Disfruta de las fiestas populares Otro plan que no puede faltar este verano, sobre todo si te quedas aquí, es participar en algunas de las fiestas populares por excelencia del verano mallorquín. Es el antídoto para no aburrirse. Y tienes para elegir: desde el Muc en Sineu, el Lluc a Peu, las fiestas del Vermar de Binissalem o la marcha en ropa interior de Bunyola. El Muc de Sineu el año pasado. Foto: M.À. Cañellas. 5. Cine a la fresca Un plan más tranquilo es aprovechar el programa estival de cada año del Cinema a la Fresca en Palma. Es un plan gratuito con el que disfrutar durante algunas noches de verano de películas de gran calidad, desde recientes estrenos en cartelera hasta joyas cinematográficas por descubrir, y de forma gratuita. Aunque aún no se ha hecho pública la cartelera de este año, en pocas semanas se espera dar el pistoletazo de salida al programa, así que muy atento para no perderte este placer de verano tan simple pero tan bonito. Proyección del Cinema a la Fresca en el Parc de la Mar de Palma. 6. Aventuras en el mar con deportes acuáticos Todo lo que sea ejercicio es un buen plan y si se trata de deportes acuáticos más. El kayak, piragüismo, la vela o el buceo son algunas de las mejores actividades para aprovechar el verano, en especial, para aquellos con alma más aventurera o dada a la adrenalina. Aunque lo cierto es que no hace falta ser ningún experto: es tan fácil como alquilar unas tablas de paddle surf o apuntarse a un bautizo de buceo. En este reportaje te contamos más acerca de las posibilidades de disfrutar del mar. 7. Cultiva nuevos hobbies Todos los anteriores planes para disfrutar del verano en Mallorca tienen un denominador común: el exterior. Y es que el estío es el momento perfecto para pasar tiempo fuera. Sin embargo, también puede ser un buen momento para desarrollar tranquilamente nuevas habilidades, nuevos 'hobbies', ahora que se dispone de más tiempo libre: desde aprender un nuevo idioma, mejorar las dotes culinarias, retomar la lectura o iniciarse en la pintura. En este artículo te damos algunas ideas de pasatiempos con los que aprender y entretenerse.