Playa de Formentor, un paisaje de película

Reconocida con una bandera azul, esta extensa playa de un kilómetro está situada a lo largo de la Península de Formentor, al noroeste de Mallorca. El municipio más cercano es Port de Pollença, a 10 kilómetros. Playa de Formentor enamora a todos sus visitantes debido a su ubicación en un paraje virgen, rodeada con densos bosques de pinos y con vistas a la Serra de Tramuntana. A pesar de que en temporada alta suele estar bastante frecuentada, no deja de ser un entorno tranquilo en un medio natural.

Uno de los grandes atractivos al lado de la playa, es el hotel de lujo, a Royal Hideaway Hotel, que se encuentra temporalmente cerrado, pero por sus habitaciones han pasado todo tipo de estrellas como Grace Kelly, Winston Churchill o Dalai Lama. Asimismo, en la playa de Formentor se han rodado anuncios y hasta una película homónima. La bandera azul es un indicativo de que posee todo tipo de servicios, como restaurantes, lavabos, duchas, alquiler de sombrillas y tumbonas, papeleras y servicio de socorrismo. Por otro lado, se puede acceder a ella vía marítima desde el Port de Pollença salen excursiones en barco. Igualmente, su profundo suelo de arena permite echar el ancla y disfrutar del mar tras las boyas.

Para llegar a este paradisíaco arenal desde Palma, tardaremos alrededor de 1 hora y 15 minutos en coche privado. No obstante, de junio a septiembre el acceso a todo Formentor en vehículo privado está cerrado de 10 a 19h, por lo que la última zona accesible es un parking de pago con altas tarifas. Para salir de la capital, nos dirigiremos hacia Port de Pollença por la Ma-13, al llegar continuaremos por la Ma-2200. Desde allí, el trayecto está señalado con indicaciones hacia Formentor. En un punto de la carretera, veréis una bifurcación en la que podréis dejar el coche en el parking de Far de Formentor. Para llegar desde el aparcamiento hasta la playa encontrarás un pequeño camino de tierra. Si el parking no te convence, puedes dejar el coche en Port de Pollença y llegar en el bus 334 que te dejará en la misma entrada al camino hacia la playa. Llegar desde la capital hasta el arenal en transporte público también es una posibilidad, aunque tardarás alrededor de 1 hora y 50 minutos. Para ello, tendrás que coger el bus 301 desde la Estación Intermodal con dirección Port de Pollença. Una vez allí, hacer transbordo al autobús 334 que tendrá como destino la playa.

Características

Servicio de socorrismo: Sí.

Duchas: Sí.

Lavabos: Sí.

Restaurantes: Sí

¿Se puede llegar en transporte público?: Sí, desde la Estación Intermodal cogiendo el bus 301 y haciendo transbordo al bus 334.