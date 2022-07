Google Maps ha llegado para quedarse. Muchos son los que reconocen que serían incapaces de orientarse sin la ayuda de la aplicación del gigante tecnológico. La app no solo ofrece rutas personalizadas desde la ubicación real, sino que contiene estadísticas y rememora todos los viajes que hemos hecho. Podemos ver todos los puntos del globo que hemos recorrido en un bonito resumen.

Para ello, primero abre la aplicación móvil en tu smartphone o desde la tablet. Una vez dentro, estos son los siguientes pasos:

En la esquina superior derecha encontrarás el icono de tu perfil. Clica sobre él. Se te desplegará un menú con distintas opciones. Clica en «Tu cronología». En la barra superior clica sobre «Viajes».

En el mapa puedes ver marcados en rojo todos los lugares que has visitado. En la parte inferior te indica el número de viajes que has realizado y cuántos días en total has estado en conjunto viajando por el mundo. En la barra superior también puedes encontrar algunas funciones muy interesantes, como el apartado «Sitios», donde puedes ver agrupados la tipología de sitios que has visitado, así como su número: supermercados, aeropuertos, puntos culturales...En «Ciudades» verás todas las ciudades que has visitado, así como en cuántos lugares dentro de cada has estado. Si, por ejemplo, clicas en «Madrid», verás en el mapa de la ciudad en qué lugares has estado. En «Mundo» aparecerán todos los países visitados, así como en cuántas ciudades has estado dentro de cada uno.

Así se ven los lugares visitados en una ciudad. En la foto, visitas por Madrid.

Activar la funcionalidad

Es posible que no puedas visualizar bien los datos o que aparezcan marcados lugares solo de alrededor. Esto se debe a que no tienes activada la función. Para que a partir de ahora se registren todos tus próximos viajes sigue estas indicaciones: