S'Ona Beach, Cala Santanyí y paellas a pie de playa

Sobre la arena de la playa y con Cala Santanyí de escenario de fondo se erige S'Ona Beach, un chiringuito con aires modernos y ambiente amigable. Entre tonos blanco y azules, el lugar es frecuentado por turistas nacionales e internacionales (en su mayoría, franceses, alemanes e italianos) y muchas familias locales los fines de semana. La cala cuenta con servicio de socorrismo, alquiler de hamacas y velomares y aparcamiento gratuito. A apenas 10 minutos caminando se encuentra el Mirador des Pontàs y a 3 kilómetros, el Port de Cala Figuera.

La especialidad de S'Ona Beach son, sin duda alguna, las paellas de bogavante. Anteriormente un puestecito de helados y hamburguesas, ahora se ha reconvertido y ofrece una gran variedad de opciones, tanto para comer como para cenar. «Intentamos que sea todo lo más casero posible y de producto local, como nuestras croquetas y hamburguesas. También tenemos fuera de carta pescado fresco del día», cuenta Antònia Perelló, una de las gerentes. La cocina está abierta ininterrumpidamente desde las 11h hasta las 21h, y en los meses de julio y agosto, hasta las 22h. El presupuesto puede rondar desde los 5 euros de un perrito hasta los 40 € un menú de paella de bogavante y bebidas.

El establecimiento cuenta con más de 30 años de historia, los últimos cinco a cargo de Antònia Perelló y Federico Razafa. Este verano contarán con 14 empleados. Si te pasas por allí podrás encontrar a Ana, Polita, Carmen, Maribel, Silvia, Joan, Antònia, Aitor, Samuel, Suso, Gabriel, Rubén, Jaime y Judit.

Paella de bogavante.

Parte del personal de S'Ona Beach.

Como buen chiringuito, destaca también -cómo no- la carta de cócteles. Mojitos, sangrías, piña coladas o sex on the beach se pueden disfrutar contemplando el atardecer.

Cala Santanyí.

Características

Ubicación: Cala Santanyí, al lado del parking (gratuito) de la playa.

Antigüedad: más de 30 años.

Tipo de clientela: sobre todo turismo nacional, familias y gente local.

Servicios: socorrismo, alquiler de hamacas y aparcamiento gratuito.

Horario: la cocina está abierta de 11h a 21h-22h.