Penyal des Clot.

Comenzaremos a caminar en la zona recreativa de Es Pixarells. Desde Lluc vamos hacia Pollença, en el kilómetro 17,4 dejamos a la derecha el desvío hacia Manut i Binifaldó, pasamos por el mojón del kilómetro 17 y, unos 2 Hm. más allá, tomamos, a la izquierda, una pista asfaltada que nos baja a la primera explanada de Es Pixarells (hay otras dos explanadas más abajo) donde podemos dejar un par de coches.

Duración: Unas 3h.30’ de caminar efectivo.

Dificultad: Mediana. Pero sólo porque al inicio y final de la ruta, puede haber pequeños problemas de orientación. Si no sería Fácil, pues no hay tramos técnicos ni grandes desniveles.

Equipo: El normal de media montaña. Agua No la hay en todo el recorrido.

Ayuda: En la última edición, 2013-2014, del mapa de Alpina Mallorca. Tramuntana Nord, está indicado el itinerario, excepto el tramo final.