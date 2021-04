Australia: un paraíso natural

Muchos asocian a Australia con los canguros, los koalas, las playas, las arañas gigantes o el desierto interior del país, pero tiene mucho más que ofrecer además de todo esto.

Es el sexto país más grande del mundo, así que no es de extrañar que haya tanto que ver y hacer. Aunque actualmente no es posible viajar debido al coronavirus, no está de más seguir soñando con posibles viajes en el futuro y fantasear con los países a visitar. En este artículo hablamos de algunos de los paisajes naturales más bellos de Australia.

Uluru y Kata Tjuta

Mucha gente está familiarizada con la imagen de Uluru, aunque quizá no conozca su nombre. Uluru es una gigantesca formación rocosa situada en el centro de Australia y es una de las atracciones turísticas más populares del país, así como uno de sus hitos naturales más famosos. Muchos turistas visitan Uluru al amanecer o al atardecer, cuando la roca parece cambiar de color.

La formación rocosa se encuentra dentro del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987. A unos 25 kilómetros de Uluru se encuentra otra formación rocosa: Kata Tjuta, también conocido como Monte Olga.

La Gran Barrera de Coral y la isla de Fraser

Otro de los paisajes naturales de Australia declarados Patrimonio de la Humanidad es la Gran Barrera de Coral, y por una buena razón: es -como muchos saben- el mayor arrecife de coral del mundo.

Para los amantes del mar, la playa y la vida marina, también es una buena idea visitar las islas Whitsunday, un archipiélago de 74 islas que se encuentra justo en la costa de Queensland, cerca de la Gran Barrera de Coral. Las islas Whitsunday son un verdadero paraíso con hermosas playas de arena blanca y aguas azules. También merece la pena mencionar la isla de Fraser, situada frente a la costa oriental de Australia. Esta isla también tiene algo único, ya que es la mayor isla de arena del mundo.

Parques nacionales

El país de los canguros y los koalas también cuenta con varios parques nacionales que merece la pena visitar. Un ejemplo es el Parque Nacional de Nambung, donde se encuentra el Desierto de los Pináculos: un paisaje desértico con miles de pilares calcáreos erguidos (los "Pináculos"), algunos de los cuales alcanzan los cinco metros de altura.

Otro parque nacional que no debe perderse es el de Karijini, donde encontrará gargantas de hasta cien metros de profundidad, creadas por millones de años de erosión. También merece la pena visitar el Parque Nacional de Kakadu; el parque es inmenso y, por tanto, tiene un paisaje muy variado. Además de estos parques nacionales, Australia cuenta con muchos más, todos ellos aptos para los amantes de la naturaleza.

Tasmania

Situada a 240 kilómetros del continente australiano, Tasmania es una isla con una vegetación muy diversa. Aquí crecen muchas plantas que solo se dan en esta isla. La isla es también el único lugar donde vive el diablo de Tasmania.

La isla de María está situada en la costa oriental de Tasmania y ha sido declarada parque nacional por su riquísima flora y fauna, que incluye muchas especies en peligro de extinción.

