De Sencelles a Ruberts.

En esta ocasión empezamos y concluimos la ruta en el pueblo de Sencelles, concretamente en la calle del Rafal.

Duración: 2 h 20 min.

Dificultad: Baja.

Equipo: Ropa cómoda.

Agua: No.

Ayuda: Mapas ING.

➡ Camí des Campàs

Seguimos luego por la calle del Papa, dejando a la derecha el Molí de Can Ferreró. Más adelante la calle se transforma en el Camí de Son Boi. Tras un zigzag, dejamos el Camí dels Inferns. Enseguida encontramos a la izquierda el Camí des Campàs, por donde continuamos la excursión.

➡ Talaies de Can Xim

El camino avanza entre muros. Superamos Cas Pares y los terrenos de la finca de Na Cavallera. Más adelante, alcanzamos Sa Francesa (antigua finca de Es Campàs). Tras Son Renou viene el yacimiento de las Talaies de Can Xim, formado por dos talaiots de planta cuadrada. Desde el camino, junto a una barrera, podremos observar uno.

➡ Cas Canar

Seguimos avanzando por el Camí des Campàs. A tan solo cinco minutos alcanzamos la pedanía de Cas Canar, formada por diversas fincas históricas, de las que destacan Can Romanyà, Can Garau y Can Riera, entre otras. En una de sus viejas bodegas hoy encontramos una cervecería tradicional.

➡ Pou de Judí

Desde Cas Canar seguimos por la carretera Ma-3140, ahora en dirección sureste. Pese a ser un tramo de carretera, presenta poca circulación. Además, avanza por un territorio de gran calidad paisajística. En poco más de 15 minutos alcanzamos la carretera de Sineu. A pocos metros a la derecha se halla el Pou de Judí, una verdadera joya etnológica.

➡ Creu de Ruberts

Volvemos atrás y seg uimos unos metros por la carretera de Sineu. Tomamos el camino de Ruberts a la derecha (¡cuidado!). Justo en la entrada de esta bella pedanía se levanta la sencilla cruz de Ruberts. Vale la pena llegar hasta la plaza, presidida por la bella parroquia.

Pou de Judí, junto a la carretera vieja de Sineu, una joya etnológica que mantiene el topónimo medieval.

➡ Camí dels Horts

Volvemos a la cruz y seguimos por el camino de la derecha. Salimos a la carretera de Sineu y continuamos por el Camí de Montuïri, estrecho y entre paredes, siempre hacia el norte. Alcanzamos un cruce, donde enfrente se halla un viejo hito de piedra. Giramos a la izquierda por el Camí dels Horts.

➡ Cas Canar

Avanzamos hacia poniente en dirección Cas Canar y atravesamos el Torrent de Pina y los Horts de Cas Canar.

➡ Camí de sa Màniga

Giramos a la derecha y avanzamos por la carretera Ma-3140. A los 10 minutos, cogemos a la derecha el Camí de sa Màniga.

➡ Sencelles

El Camí de sa Màniga desemboca en la calle Bons Aires. Hacia la izquierda volvemos al punto de partida.

La ruta y el itinerario gráfico

1. Talaies de Can Xim.

2. Can Riera (Cas Canar).