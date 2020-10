La Torre de Cala en Basset y la Trapa por los derroteros del silencio

Un ruta clásica, relativamente fácil (dos pasos sencillos) y algo larga. Arranca junto al camino de Can Tomeví, situado en en extremo norte de Sant Elm, por donde regresaremos.

Duración: 4 h 15 min.

Dificultad: Media.

Equipo: Media montaña.

Agua: no.

Ayuda: Mapa Tramuntana Sur (Alpina).

➡ Pas d’en Grau

Dejamos el Camí de Can Tomeví a la derecha y avanzamos paralelos al mar. Superadas S’Algar y la Punta blanca, cogemos una pista hacia el norte que avanza junto a la ribera. Más adelante la pista acaba y aquí arranca un sendero a la derecha (hitos). Remontamos ligeramente y alcanzamos el Pas d’en Grau, consistente en una brecha.

➡ Torre de Cala en Basset

El sendero avanza muy marcado aunque algo volado. Más adelante sortea diversos pinos caídos. Sin perderlo y tras pasar el cabo de Sa Galera Grossa alcanzamos la Torre de Cala en Basset. Un buen lugar para un descanso y disfrutar del paisaje.

Vistas de Cala en Basset, su torre y sa Dragonera desde el mirador de la Trapa.

➡ Can Tomeví

Desde la torre tomamos el camino principal (SE). Pronto alcanza un cruce donde seguimos por el vial principal (S), que pronto se desvía ligeramente hacia la derecha (SO). Finalmente desemboca en una pista y en poco alcanza un cruce, donde seguimos a la izquierda (hitos). Bajamos hacia levante, flanqueamos una casa y desembocamos en Can Tomeví.

➡ Pilones

Junto a Can Tomeví (en ruinas), tomamos el sendero de la izquierda (N). El camino avanza a través de un espeso pinar hasta salir a un nuevo camino, marcado con sendos pilones. Aquí hay que seguir hacia la derecha.

➡ La Trapa

El sendero remonta hacia levante. Hay que estar atentos y seguir el camino más marcado (hitos). Pronto vira hacia el norte, por un terreno algo empinado. Tras un pequeño collado flanquea unos bancales y alcanza un paso entre rocas. Tras él, llegamos al collado que precede la Trapa y descendemos hasta su pista. Desde aquí comunicamos con las casas, el molino, los bancales y el mirador.

➡ Barraca de Cala Sanutges

Volvemos por la pista principal de la Trapa. Dejamos el camino de ascenso, también el de Ses Basses y alcanzamos el Collet de la Trapa. La pista desciende hasta pasar junto a la Barraca de Cala Sanutges (restaurada).

➡ Can Tomeví

Descendemos por la pista. Tras un sinfín de curvas, casi en el fondo de la vaguada, tomamos un camino que nace a la derecha (hitos). Avanzamos hacia poniente hasta salir a una nueva pista. Continuamos en la misma dirección hasta encontrar Can Tomeví.

➡ Sant Elm

Aquí cogemos la pista de la izquierda hasta salir a Sant Elm.

La ruta y el itinerario gráfico

1. Torre de Cala en Basset.

2. Paso hacia la Trapa.