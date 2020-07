Rutas de mar y tierra para disfrutar de Mallorca

El senderismo es uno de esos deportes que cultivan mente y cuerpo. Con una planificación previa y una indumentaria cómoda, prácticamente uno está listo para empezar a andar. No obstante, no todas las rutas son aptas para todo el mundo. Mallorca disfruta de numerosos senderos, caminos, rutas o excursiones que según las características son más o menos fáciles de llevar a cabo, a continuación podrán conocer algunos ejemplos válidos tanto si nos visitan desde las islas vecinas como si usted vive en Mallorca y hace tiempo que no descubre rincones de ‘sa Roqueta’.

Rutas por mar

Cap de ses Salines

Una de las excursiones más bellas y para todos los públicos se ubica en la costa Sur de Mallorca. En esta zona se encuentran algunas de las playas vírgenes más espectaculares de la isla: Es Carbó y Es Caragol. Playas poco concurridas ya que solo se puede acceder a pie o a través del mar.

Cap de ses Salines en Cala Tugores.

Para llegar hasta estas increíbles playas de arena blanca y aguas cristalinas, se recomienda ir en coche hasta el Faro de Cap de Ses Salines conectado con la Colònia de Sant Jordi. Una vez situados ante el bello Faro hay que coger un caminito estrecho dirección Noroeste -hacia la Colònia de Sant Jordi- y bordear la costa. La excursión tiene una duración aproximada de 2 horas y una longitud de 8 kilómetros. El agradable itinerario combina espacios de costa rocosa, terrenos arenosos y algunas zonas de pinar. La vegetación, el color del mar Mediterráneo y la estampa de la isla de Cabrera en el horizonte, hacen del paisaje algo inigualable.

Foradada

Esta ruta es un clásico de las excursiones de Mallorca por su mínima dificultad y por sus impresionantes vistas. En esta ocasión, primero se baja y luego se sube. Y a pesar de ello, es una excursión apta para realizarla con niños. En menos de una hora se consigue llegar al punto de interés.

Si se parte desde Palma hay que llegar hasta Valldemossa y coger la carretera de Deià. Pasado el Hotel El Encinar, que se ve desde la carretera. Hay que continuar hasta la entrada de las casas de Son Marroig. Una vez aparcados empieza la excursión donde se puede ver el famosos mirador de Son Marroig, conocido también como El Galliner y en el que se suelen celebrar bodas. También encontrarán un bar que por la tarde está a rebosar de gente que contempla la puesta de sol con vistas a la Foradada.

El famoso mirador de Son Marroig.

Siguiendo con la ruta hay que dejar el mirador a la derecha y a pocos metros encontrarán una verja donde se inicia la excursión. Todo el trayecto es cuesta abajo y el ambiente está rodeado de campos de olivo, una maravillosa estampa del campo mallorquín. Durante el itinerario hay varios miradores en los que apreciar la famosa roca y al final del todo se llega a un pequeño puerto con una zona de rocas para disfrutar del ansiado baño.

Por montaña

Desde Esporles a la Ermita Maristel·la

Se trata de un recorrido con una subida moderada hasta llegar a un excelente mirador en el pueblo de Esporles, desde donde se podrá observar la bahía de Palma. La ruta que va desde el pueblo de Esporles a la Ermita de Maristel·la y a la Fita del Ram es una ruta de montaña. Al morir la señora de Son Ferrà en 1831, se donó parte del bosque de esta finca a la orden religiosa de los hermanos Carmelitas Descalzos para que pudieran construir una ermita. En 1927 se empezó con el trazado del camino que comunica el pueblo con la Ermita de Maristel·la, catalogado por el Ajuntament d'Esporles cómo ‘Camino para tránsito rodado’. En esta ocasión la ruta tiene una longitud de 6 km, gran parte de ellos entre un espeso bosque de encinas.

Desde Lluc hasta Camell

Desde el Monasterio de Lluc hasta la famosa roca conocida como el ‘Camell’. Es una ruta muy sencilla apta para todo la familia en la que se podrá disfrutar del paisaje y de unas bellas vistas. La ruta se inicia en el Santuario de Lluc, un lugar precioso en el que disfrutar de la naturaleza.

Vista general de la Plaça dels Pelegrins en el Santuario de Lluc.

Nos pondremos en marcha desde el campo de fútbol, desde donde parte nuestra ruta, que está muy cerca del santuario. La salida está indicada por un pequeño cartel y una puente de madera dirección ‘Sa cometa dels morts’. La primera parte del camino es bastante sencilla, después debemos subir por una zona un poco empedrada entre las rocas hasta la explanada y la señalización que nos indica la dirección hasta nuestra meta ‘Es Camell’. Seguiremos el itinerario marcado hasta llegar a la roca que da nombre al recorrido, una formación que recuerda a un camello. La ruta no tiene pérdida ya que está señalizada en todo momento. Además en apenas una hora se completa el recorrido.