La época de las cenas navideñas y las fiestas ha llegado, y con ella, la oportunidad de brillar. Esta temporada, las tendencias en moda dan un giro refrescante a los clásicos, incorporando nuevos estilos que prometen ser un éxito. Aunque las lentejuelas y el color negro siguen siendo elecciones infalibles, las expertas en moda demuestran cómo lucir las piezas clave que serán las protagonistas estas Navidades. Descubre los tejidos tendencia, las prendas estrellas y los complementos más especiales que formarán los looks navideños.

En primer lugar, los abrigos de pelo son una de las prendas clave para esta Navidad 2024. Con su toque elegante y acogedor, los abrigos de pelo no solo ofrecen calidez, sino que también se han convertido en un imprescindible para las celebraciones navideñas. Disponibles en una amplia variedad de estilos, desde el clásico abrigo de pelo sintético hasta opciones más atrevidas con estampados de animal print, como este modelo de leopardo de Zara, estos abrigos aportan un toque moderno y chic a cualquier look festivo.

En cuanto a los accesorios, las fiestas son la ocasión ideal para añadir complementos especiales que eleven el estilismo. Esta temporada, los accesorios de terciopelo son la gran tendencia en las tiendas, llevando este tejido sofisticado a todos las amantes de la moda. Desde el pasador de terciopelo granate en forma de lazo de Mango, hasta las merceditas de terciopelo azul oscuro de la marca Flabelus, disponibles en El Corte Inglés. Además, el terciopelo estará presente en prendas como tops y vestidos, convirtiéndose en el tejido estrella para la temporada navideña.

Las expertas en moda parecen coincidir en que la prenda estrella de la temporada será una falda satinada. Este año, las faldas de satén se imponen como un imprescindible en el armario navideño debido a su elegancia y versatilidad. Con su acabado brillante y fluido, aporta un toque sofisticado a cualquier look, ya sea para cenas con amigas, almuerzos en familia o fiestas hasta la madrugada. En Zara, está disponible la falda midi satinada en una amplia variedad de colores, como burgundy, caramelo o marrón.

Las joyas doradas destacan como un imprescindible esta temporada, cobrando un protagonismo especial. Aunque el dorado es un color clásico de la Navidad, su versatilidad permite que combine perfectamente con diferentes estilos. Estas piezas no solo añaden brillo, sino que elevan cualquier prenda y combinan con todo. Sin duda, este diciembre no puede falta una joya dorada en los looks navideños. Como estos pendientes en forma de coral con cuentas de oro de la marca Mais X Frida, que además cuentan con un 47% de descuento.