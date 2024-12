Cada año, Pantone elige un color que no solo refleja el espíritu del momento, sino que también marca tendencias globales en moda, diseño y estilo de vida. Según Laurie Pressman, vicepresidenta de Pantone Institute, la tonalidad del año «es emblemática de un instante en el tiempo y está dando a las personas lo que sienten que necesitan; eso es lo que ese color puede intentar responder». En una reciente entrevista con el medio estadounidense NPR, la experta ha explicado: «Es como tomar la temperatura: ¿Qué está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor y cómo se expresa eso en el lenguaje del color?».

Este año, durante su investigación, Pantone ha observado una tendencia creciente hacia la búsqueda de la armonía y el bienestar. «Las personas quieren vivir en equilibrio y sentirse 'ancladas' en un mundo cada vez más acelerado», afirmó Pressman. Como resultado, el color elegido para 2025 es 'Mocha Mousse', un cálido tono marrón claro con matices rojizos que «transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café». Pantone describe este color como una invitación a la reflexión y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, ya sea un paseo por la naturaleza o un capricho personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PANTONE (@pantone)

«Este tono apela a reenfocar nuestras experiencias y a vivir el momento», ha señalado Pressman, quien también destaca que el color evoca sensaciones de confort y disfrute compartido. 'Mocha Mousse' no solo es un color que transmite calidez, sino que también refleja la creciente preferencia por tonalidades ligeras y aireadas, en contraste con colores más pesados de décadas anteriores. «El nombre del color, 'mousse', se eligió porque evoca ligereza y suavidad», ha explicado la vicepresidenta de Pantone, subrayando que esta tendencia hacia colores más «vaporosos» es una de las claves de la elección.

Con este color, Pantone no solo apuesta por la estética, sino por una filosofía de vida que promueve la calma, el bienestar y la conexión con la naturaleza. Una elección que promete influir en diversos sectores, desde la moda hasta el diseño de interiores, y que será parte fundamental de las tendencias globales en 2025. De hecho, ya se comienza a notar sus efectos: las búsqueda de 'ante marrón' han aumentado un 250%, según Madé Lapuerta, directora de Data But Make It Fashion, una plataforma que analiza las tendencias de moda a través de un software de inteligencia artificial.

¿Por qué los nombres de comida generan impacto en moda y diseño?

Con su elección de 'Mocha Mousse', Pantone se suma a la tendencia relacionada de utilizar temas relacionados con la comida y la bebida para etiquetar otras colores y productos. Por ejemplo, términos como 'canela' o 'espresso' han sido utilizados por figuras como Hailey Bieber y Sabrina Carpenter para denominar sus últimas creaciones. «Hay toda una ‘comida-ización’ del color que hemos visto surgir», asegura Laurie Pressman, destacando cómo estos tonos no solo evocan sabores, sino también emociones y atractivo visual en diversos contextos.