Las joyas se han convertido en un accesorio especial en todos los estilismos. Tanto a diario como en eventos especiales, los pendientes, collares y anillos pueden ser la clave para elevar un look. Desde hace varias temporadas, los piercing arrasan entre las amantes de la moda y las influencers en Instagram. Lo mejor de estos pendientes es que pueden intercambiarse infinidad de veces y cuentan con una gran variedad de estilos únicos. Esta temporada, un nuevo modelo ha llegado a las tiendas y promete arrasar.

De Victoria Federica a estrellas de Hollywood como Julianne Moore y Angelina Jolie, el piercing 'conch' es la nueva tendencia en materia de accesorios. La característica especial de este pendiente es su ubicación, ya que se coloca a mitad de la oreja. De hecho, su nombre, concha en inglés, se debe a la parte del cartílago en la que se ubica. Esta zona ofrece una gran versatilidad a la hora de elegir el modelo de complemento, ya que permite piezas grandes y atrevidas, como la de Moore, o más pequeñas y delicadas.

Otro aspecto positivo de este accesorio es que no necesita un agujero en muchos casos, ya que el área del cartílago en el que se coloca está curvada en el centro de la oreja y se mantiene intacto. Mientras que algunas eligen un pendiente «de quita y pon», otras los lucen perforado, un proceso más doloroso pero permanente. Para este segundo método, se debe visitar a un especialista que realice el agujero. Posteriormente, el pendiente necesitará un tiempo de cura, que puede ser de hasta tres meses.

Como recientemente ha demostrado Julianne Moore, el piercing no entiende de edades. La actriz y nueva 'chica Almodóvar' ha apostado por lucir un pendiente 'conch' en su aparición el New York Film Festival, donde ha promocionado el film del director español, The Room Next Door. La joya, en forma de aro en oro blanco y brillantes, parte del cartílago interno pasando hacia el exterior. Este modelo puede recordar a una serpiente enroscada. El accesorio es de la firma de joyería de lujo Ana Khouri, una de las marcas de confianza de las estrellas, que cuenta con clientes como Angelina Jolie, Margot Robbie y Linda Evangelista.

A un precio más asequible, Parfois tiene varias propuestas de pendientes intercambiables para el cartílago, como este conjunto de 'Ear cuffs' por 5,99 euros. Además, este modelo plateado lo pueden lucir todas aquellas que no tienen el agujero. Por otro lado, El Corte Inglés vende distintos pendientes de la marca Earcandy, como el modelo Saidi con un baño de oro por 26 euros. En concreto, esta marca está especializada en el diseño de pendientes individuales, ideal para lucir el piercing 'conch'.