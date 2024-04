Desde hace más de ocho décadas, Almacenes Femenías ha destacado como una referencia en el mundo de los materiales de construcción y del interiorismo en Mallorca.Su compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio ha convertido a esta empresa familiar en un pilar fundamental para aquellos que buscan crear espacios únicos y adaptados a sus necesidades.

La clave del éxito radica en la profesionalidad y alta cualificación de su equipo, que ofrece asesoramiento personalizado en todos y cada uno de los materiales de construcción e interiorismo que distribuye según las necesidades y preferencias de cada cliente.

Además, la amplia gama de productos disponibles en su exposición, que incluye marcas de prestigio internacional, como HDSurface, garantiza que cada proyecto tenga acceso a las mejores propuestas del sector del interiorismo y del diseño.

HDSurface: Innovación italiana en pavimentos y revestimientos continuos

La marca italiana de renombre destaca en el mercado por su dedicación a la investigación, la experimentación y la artesanía en la creación de soluciones de pavimento y revestimiento continuos para interiores y exteriores. Fundada en 1982 por Ruggero Caratti, Liliana Piozzini y Pierpaolo Smussi, la empresa ha sido pionera en el desarrollo de nuevos enfoques y productos innovadores que ofrecen un alto rendimiento y un bajo impacto medioambiental.

Con una amplia gama de productos patentados, HDSurface ha logrado crear superficies materiales con aspecto y prestaciones únicas, utilizando una fórmula pura y ecológica de agua, tierras y pigmentos.

Esta alquimia única permite generar un diálogo auténtico entre el hombre y el espacio, elevando el concepto del pavimento y del revestimiento a nuevas alturas.

Una colaboración de éxito: 'El proyecto residencial Casa Mediterránea'

Uno de los proyectos más emblemáticos en los que Almacenes Femenías y HDSurface unieron sus fuerzas fue 'Casa Mediterránea', una residencia de lujo ubicada en las hermosas costas de Mallorca. En este proyecto, la experiencia en materiales de interiorismo de Almacenes Femenías se combinó con la innovación en pavimentos de HDSurface para crear un espacio que reflejara la belleza natural y la elegancia atemporal del Mediterráneo.



Cada detalle de 'Casa Mediterránea' fue cuidadosamente seleccionado para proporcionar un ambiente acogedor y sofisticado. Los pavimentos continuos de HDSurface no solo añadieron un toque de modernidad al diseño, sino que también garantizaron durabilidad y facilidad de mantenimiento a largo plazo.

La colaboración entre Almacenes Femenías y HDSurface es un ejemplo perfecto de cómo la unión de la experiencia local y la innovación internacional puede dar lugar a proyectos excepcionales que superan las expectativas. Con un enfoque centrado en la calidad, la excelencia y la conciencia medioambiental estas dos marcas continúan liderando el camino en el mundo del interiorismo mallorquín, inspirando a otros a seguir su ejemplo en la búsqueda de la armonía en el diseño de espacios.

Datos de contacto

Palma-Polígono de Son Castelló. Showroom y venta.

Dirrección: c/ Via Asima, 1, Polígono de Son Castelló, 07009, Palma.

Teléfono: 971 430 484



Palma-Polígono Son Rossinyol. Venta de material para la construcción.

Dirección: c/ Gremi des Corredors s/n, Ctra. de Sóller, 1, Polígono de Son Rossiñol, 07009, Palma.

Teléfono: 971 434 910

Llucmajor. Tienda de exposición y materiales para la construcción.

Dirección: c/Ronda Migjorn, 56, 07620, Llucmajor.

Teléfono: 971 660 701

S’Arenal. Tienda de exposición y materiales para la construcción.

Dirección: c/Diego Zaforteza, 3, 07600, Playa de Palma.

Teléfono: 971 260 087



Palma-Polígono Son Castelló-16 de julio. Centro logístico.

Dirección: c/ 16 de Julio, 68, Polígono Son Castelló, 07009, Palma.

Teléfono: 971 669 022

Redes Sociales

Instagram

Facebook