Reinventa tu look de otoño con estos tres trucos de estilistas.

La moda es un constante cambio, un juego en el que, temporada tras temporada, las tendencias se renuevan y desafían las normas preestablecidas. Sin embargo, vestirse bien no es simplemente seguir lo que dictan las pasarelas, sino saber adaptar esas tendencias a nuestro propio estilo y personalidad. Así, este otoño, las estilistas profesionales nos revelan tres trucos que, más allá de ser tendencia, buscan que cada mujer encuentre una forma única y diferente de lucir sus prendas. Aquí te presentamos las claves para vestir con estilo esta temporada.

Contraste con botas

El arte de lucir botas ha evolucionado. Se acabaron los días en que nuestras botas se escondían discretamente debajo de nuestros pantalones. Este otoño, la propuesta es llevarlas por fuera, mostrando todo su esplendor y carácter. Pero el verdadero giro está en los colores. Olvida las combinaciones esperadas y juega con el contraste. Por ejemplo, un rotundo sí a combinar vaqueros blancos con botas negras. Este juego de opuestos no solo aporta dinamismo al outfit, sino que permite que ambos elementos, pantalón y bota, brillen con luz propia. La clave está en no temer a la audacia y permitir que estos zapatos se conviertan en los protagonistas.

Blazers y sudaderas, la fusión perfecta

A simple vista, podrían parecer dos prendas que no tienen nada en común: la formalidad de una blazer frente a la informalidad de una sudadera. Sin embargo, es precisamente esa dicotomía lo que las hace una combinación ganadora este otoño. Las estilistas sugieren fusionar estos dos mundos: una sudadera con capucha, preferentemente en tono gris -un color versátil y otoñal-, combinada con una blazer. El resultado es un look que equilibra la elegancia y comodidad, perfecto para esos días en los que buscamos sentirnos arregladas pero sin sacrificar el confort. Además, este estilo rompe con lo convencional, demostrando que la moda no tiene reglas fijas y que todo es cuestión de actitud.

El jersey sobre los hombros

Si hay un gesto que evoca sofisticación y que ha sido adoptado por icónicos personajes de la moda es llevar el jersey sobre los hombros. Esta temporada, llevarlo así no solo es estiloso, sino también práctico para esos días otoñales de temperaturas cambiantes. Pero, ¿qué jersey escoger? Las estilistas lo tienen claro: el rojo es el color del otoño. Este tono, apasionado y vibrante, aporta calidez y energía a cualquier outfit. Ya sea combinado con colores neutros para hacerlo resaltar o con otros tonos vibrantes para un look audaz, el jersey rojo será tu aliado para aportar ese toque chic a tus estilismos.

En conclusión, este otoño la moda invita a romper esquemas, a mezclar y a reinventar. No se trata simplemente de seguir tendencias, sino de adoptarlas y adaptarlas a nuestra personalidad. Los trucos de las estilistas no son reglas inamovibles, sino sugerencias que podemos tomar y modificar a nuestro antojo. Porque, al final del día, lo más importante es sentirnos bien con lo que llevamos puesto, y estas propuestas buscan precisamente eso: ofrecer nuevas perspectivas para que cada mujer encuentre su propia versión del estilo otoñal. Así que, ya sea jugando con contrastes, fusionando estilos o adoptando el color del momento, este otoño promete ser una temporada de autodescubrimiento y moda en su máxima expresión.