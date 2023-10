En la ajetreada vida actual, cada minuto cuenta. Sin embargo, no queremos sacrificar el estilo y la apariencia personal. Por ello, buscar peinados fáciles, rápidos y a la moda es esencial. Gracias a las redes sociales, especialmente a plataformas como TikTok, cada día descubrimos nuevos trucos y estilos que facilitan nuestro ritual diario. Una de las voces emergentes en esta plataforma es @isabelbuitrago11, quien nos ofrece inspiración y técnicas sencillas para lucir un cabello fabuloso en cuestión de minutos. Por ese motivo, a continuación dejamos tres peinados fáciles y rápidos para combinar con tu look diario:

1. Con horquillas

El toque sofisticado de este peinado puede engañar a cualquiera haciéndole pensar que te llevó horas crearlo, pero es todo lo contrario. La clave está en la sencillez. Primero de todo con el cabello bien cepillado, haz una raya en el medio. Según la longitud y cantidad de tu cabello, toma un mechón, preferiblemente el que corresponda a la parte del flequillo. Después voltea suavemente el mechón hacia un lado y asegúralo con una horquilla cerca del cuero cabelludo y luego repite el mismo proceso con el mechón del lado opuesto. En menos de tres minutos, tendrás un estilo elegante y fresco que combina con cualquier look, ya sea casual o formal.

2. Coleta con un pequeño detalle

La coleta es un clásico que nunca pasa de moda, pero con un pequeño giro puede verse más elaborada y chic. Peina bien tu cabello asegurándote que no quede ningún enredo. Después haz una coleta alta o a la altura que prefieras. Ahora coge un mechón de la coleta, y haz una trenza fina y rodea la base de la coleta cubriendo la goma de pelo. Fija el final de la trenza con una horquilla o engancha en la misma goma. Este peinado no solo oculta la goma de pelo, sino que añade un toque artístico y bohemio a la simple coleta.

3. Semirecogido de trenzas

Este es un peinado versátil y divertido, perfecto para esos días en los que quieres algo diferente pero sin complicarte. Divide tu cabello en dos secciones y haz una coleta en cada parte. Ahora desde la mitad de la coleta hacia abajo, haz una trenza. Por último, une las dos trenzas en el centro y fija con una goma. El resultado es un semirecogido que juega con texturas y da un aire juvenil y desenfadado, ideal para cualquier día de la semana.

En definitiva, no es necesario invertir horas frente al espejo para lucir un peinado espectacular. Con un poco de creatividad y la inspiración adecuada, como la que nos ofrece Isabel Buitrago en TikTok, es posible transformar nuestra melena en cuestión de minutos. Ya sea para una reunión importante, una salida con amigos o simplemente para sentirnos renovadas en nuestro día a día, estos tres peinados se adaptan a cualquier ocasión y look. Así que no esperes más, toma tu peine y da rienda suelta a tu creatividad. ¡Estilo y practicidad en un solo paso!