Amazon Prime Day: Las 7 mejores ofertas que no puedes dejar escapar.

Amazon trae buenas noticias para los previsores y cazadores de ofertas. Con la Navidad a la vuelta de la esquina y otros eventos importantes en el horizonte, el gigante del comercio electrónico ha decidido lanzar una nueva edición del esperado Prime Day, exclusivo para usuarios Prime. Este 10 y 11 de octubre, se abren las puertas virtuales de un bazar digital repleto de descuentos, destinado principalmente a aquellos que buscan optimizar su presupuesto sin sacrificar calidad. El Amazon Prime Day es una celebración exclusiva para los suscriptores del servicio Prime.

Quienes están adheridos al programa, ya sea a través de una suscripción mensual o anual, tendrán acceso a una variedad de descuentos en prácticamente todos los departamentos de Amazon. Y no solo eso, sino que también habrá promociones especiales en servicios como Prime Video y otras aplicaciones multimedia de la compañía. Si aún no eres miembro de Prime, quizá sea el momento de considerar unirte. No sólo por las ofertas que se presentan durante el Prime Day, sino por todos los beneficios que este programa ofrece, como envíos rápidos gratuitos, acceso a series y películas exclusivas, entre otros. Aquí te dejamos siete productos que están en oferta y que no te puedes perder:

Las cafeteras bajan de precio. En este caso nos centramos en las de cápsulas. La cafetera monodosis de cápsulas Nespresso con diseño compacto y ligero; asa ergonómica, se adapta adecuadamente a cualquier configuración interior para adaptarse a toda tu cocina con su diseño y está disponible en color rojo y blanco. Su precio recomendado es de 111,99 euros, pero con el Prime Day lo podemos encontrar con un 27 % de descuento y se queda en 81,81 euros.

Los amantes de las videoconsolas y el fútbol están de enhorabuena. La plataforma digital lanza para estos días una oferta muy irresistible. Este Amazon Prime Day 2023 te trae la Playstation 5 con uno de los videojuegos más populares y que acaba de salir recientemente al mercado, el EA Sports FC 24, por 499 euros, es decir, con un 20 % de descuento sobre su precio habitual.

Para cuidar tus dientes y tus encías el cepillo eléctrico Oral-B Pro 3 3900N de color negro es perfecto. Con mango recargable y un cabezal de recambio ahora lo puedes encontrar con un 46 % de descuento a 69,95 euros. Además está muy bien valorado, ya que tiene un 4,6 sobre 5.

Entre lo secadores de pelo encontramos uno con una gran oferta. Se trata del Remington secador de pelo PROluxe de color rosa que cuenta con una tecnología OPTIHeat para peinados duraderos y sin encrespamiento. Tiene 2400 W, motor AC y cuenta con 3 temperaturas y dos velocidades. Está disponible por 34,99 euros, al aplicarse el descuento del 53 %.

Si estás buscando un monitor te presentamos este HP V24ie G5 de 24" full HD. (1920 x 1080, 75Hz, Cuenta con una tecnología AMD freesync, low blue light, HDMI, VGA, displayport, joypad OSD, antirreflejo, inclinación ajustable y altavoces. Con un descuento del 35 % por la fiesta del Amazon Prime Day, está disponible por 99,99 euros.

La bandolera de piel de Lacoste con cremallera es perfecta para guardar las cosas que llevas día a día como la cartera, el móvil o las llaves. Con un bolsillo exterior y una correa ajustable este producto tiene un 21 % de descuento y está disponible por 78,85 euros.

Si estás pensando en comprarte un reloj, el Xiaomi Redmi Smart Band 2 de color negro puede ser el indicado. Cuenta con 30 modos deportivos, una batería que te puede durar hasta 14 días y te incluye una correa verde. Con un descuento del 25 % lo puedes encontrar por 29,99 euros.