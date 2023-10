El otoño se viste de Zara: los abrigos que marcan tendencia.

Mientras la estación de otoño se instala en nuestras calles y los árboles se visten de ocres y de dorados, las marcas más icónicas de moda presentan sus propuestas para mantenernos abrigados y estilizados durante los meses más frescos del año. Y, sin lugar a dudas, Zara se ha consolidado una vez más como un referente en el mundo de la moda al presentar una colección de abrigos que prometen ser los protagonistas de esta gran temporada.

Inspirándose en una tendencia que ha cautivado a marcas de lujo internacionales, Zara introduce su propio giro en el clásico abrigo de borreguito o Teddy de color gris y caramelo. Confeccionado con pelo sintético, que mimetiza sorprendentemente la textura y el aspecto de la piel animal, este abrigo promete convertirse en el favorito para aquellos días en los que buscamos envolvernos en un manto de calidez y comodidad. Sus detalles como el cuello de solapa, los bolsillos delanteros y el cierre frontal con botones, lo dotan de un aspecto sofisticado, todo por el precio de 49,95 euros.

El abrigo efecto pelo.

A lo largo de los años, el trench se ha consolidado como una pieza fundamental en el guardarropa de cualquier amante de la moda. Zara no se queda atrás y presenta un diseño confeccionado en una mezcla de hilatura de algodón en un tono beige, que invoca imágenes de mañanas otoñales y paseos bajo la lluvia. Su diseño clásico se realza con detalles como un cuello solapa, mangas acabadas en trabillas y un cinturón ajustable con hebilla forrada. La abertura en la parte trasera aporta un toque moderno a esta prenda atemporal, disponible por 79,95 euros.

El abrigo trench ZW Collection.

Para quienes buscan una opción versátil que combine con cualquier outfit, la marca de ropa ofrece el abrigo confeccionado en hilatura con lana. Esta pieza destaca por su textura suave y calidez, haciéndola ideal para los días más fríos del otoño. Con detalles como un cuello solapa, mangas largas con hombreras y bolsillos delanteros de vivo, este abrigo es una declaración de estilo en sí mismo. Disponible en colores gris, tostado y negro, y con un precio de 79,95 euros, es una adquisición indispensable para esta temporada.

Abrigo paño con lana.

Estas propuestas de Zara no solo se centran en ofrecer abrigo y protección durante el otoño, sino también en resaltar la silueta y elevar cualquier look, desde el más casual hasta el más sofisticado. La firma ha demostrado una vez más su habilidad para capturar y reinterpretar las tendencias globales, ofreciendo opciones de alta calidad a precios asequibles. En conclusión, este otoño, los abrigos de esta marca de ropa prometen ser los auténticos protagonistas en las calles y eventos más chic.

Ya sea optando por el cálido abrigo Teddy, el clásico trench o el sofisticado abrigo de paño con lana, las opciones son variadas y atractivas. La firma continúa consolidando su posición como líder en el mundo de la moda rápida, demostrando que la calidad, el diseño y el precio pueden ir de la mano. Así que, si aún no has renovado tu guardarropa para esta temporada, las propuestas de Zara son el punto de partida ideal. ¡Que el frío no te pille desprevenido!