Violeta Mangriñán y el conjunto 'trampantojo' de Mango que se agotará pronto.

En el marco de la prestigiosa Semana de la Moda de París, la influencer Violeta Mangriñán ha demostrado, una vez más, su talento innato para elegir looks que marcan tendencia. En esta ocasión, ha deslumbrado con un conjunto de la firma Mango que, ante la avalancha de halagos y búsquedas en línea, promete agotarse en tiempo récord. La Semana de la Moda es, por tradición, un espacio donde las grandes casas de moda presentan sus propuestas más innovadoras. Sin embargo, los looks fuera de pasarela, los llamados 'street style', también cobran protagonismo, convirtiéndose en una inspiración palpable para los amantes de la moda. En este contexto, la elección de Violeta ha capturado la atención de expertos y aficionados por igual.

El conjunto de Mango, que combina a la perfección tendencia y comodidad, destaca por su versatilidad y sofisticación. Aunque la influencer ha sabido integrar detallespara completar su look, es indudable que la pieza estrella de Mango es la que ha robado miradas y acaparado flashes. Según cuenta la valenciana, el outfit no estaba pensado de esta manera ya que tenía la ropa de otra firma escogida con antelación, pero el problema llegó al probárselo y ver que no era de su talla. Violeta tuvo que buscar un plan B que no le salió nada mal, al contrario, al recibir miles de comentarios positivos por las prendas al final escogidas de Mango.

Una historia de Violeta. Foto: INSTAGRAM

El top es de seda y de tirantes anchos. Aunque está en el color negro, Violeta ha optado por el blanco roto. La prenda cuesta 49,99 euros y está en la talla S, M y L. Pero el puntazo del outfit se lo lleva la parte inferior. La falda es un must have en toda regla ya que tiene todo lo que está en tendencia. Santinada, extra larga y con el color del momento, a conjunto con el top. Por 59,99 euros se puede tener esta prenda ya que está en todas las tallas disponibles. Dadas las reacciones inmediatas en redes sociales y que la firma española está al alcance de todas, no sería de extrañar que este look de Mango se convierta en uno de los más deseados de la temporada y se agote en breve.

Violeta Mangriñán, conocida por su paso por diversos programas de televisión y su posterior consolidación como influencer de moda y estilo de vida, ha sabido construir un nombre en el competitivo mundo fashionista. Decisiones estilísticas como la de lucir este conjunto en un evento de la magnitud de la Semana de la Moda de París reafirman su posición como referente a seguir. El evento parisino sigue su curso, ofreciendo al mundo una visión de las tendencias que dominarán la próxima temporada. Aunque todavía quedan muchos desfiles y propuestas por descubrir, el look de Violeta, simple y a la vez impactante, seguramente será recordado como uno de los momentos 'street style' más destacados de esta edición.