Shakira se apunta a la moda de la botas con tacón fino en su nuevo videoclip 'Jefe'

La reconocida cantante colombiana, Shakira, ha demostrado una vez más su habilidad para combinar talento musical con un estilo de vestir trendy. En esta ocasión, ha captado la atención de todos al lucir unas botas de tacón fino que no solo añaden altura sino que también estilizan sus ya tonificadas piernas. La colombiana ha querido lucir estos tacones en su videoclip Jefe, canción vuelve a tener indirectas para su ex Gerard Piqué y que ya acumula más de 3,3 millones de reproducciones en YouTube.

Estas botas se perfilan como el complemento perfecto para aquellas mujeres que buscan realzar su figura y añadir unos centímetros extra sin sacrificar la comodidad. El diseño de estas botas, combinado con la altura y delgadez de su tacón, crea una línea visual que alarga y afina las piernas. Shakira, conocida por sus éxitos internacionales y su habilidad para bailar, no dudó en incorporar estas botas a su look. Las combinó de manera experta con un outfits de cowboy girl. El total look negro escogido por las estilistas del videoclip Jefe consiste en un sombrero vaquero con detalles en plateado, una camiseta negra básica, una falda de flecos que se mueve al son de los sensuales bailes de Shakira (y que deja ver las piernas estilizadas de la cantante) y accesorios plateados. La artista remata su outfit con las botas de moda, demostrando la versatilidad de este accesorio.

Pero las botas no son lo único que ha generado interés en torno a la artista recientemente. Shakira también ha estado en el ojo del huracán tras comentarios sobre su nueva colaboración con Fuerza Regida y ciertos dardos que parecen estar dirigidos hacia el padre de sus hijos, Gerard Piqué, tras su separación por supuestas infidelidades por parte de él. La artista habla de las diferencias sociales y salariales entre trabajadores y jefes, y de la diferencia de volumen de trabajo: «Tengo un jefe de mierda que no me paga bien», «Me tiene de recluta» o «Yo llego caminando y él en Mercedes Benz», son algunas de las frases más destacadas de la canción. Sin embargo, no es la primera vez que la cantante genera titulares por su vida personal o profesional.

Dos botas con tacón fino y de estilos diferentes. FOTO: Shein y Bershka

Para aquellos que buscan emular el estilo de Shakira y añadir estas botas a su guardarropa, la buena noticia es que múltiples marcas ofrecen versiones de este diseño, adaptándose a diferentes presupuestos y estilos. Por ejemplo, en Shein tienes unas con varias hebillas y el tacón plateado por 55 euros, además está en todas las tallas. Por su parte, Bershka ha sacado unas botas con detalles metálicos -el color plateado desbancará esta temporada de otoño-invierno al dorado- por solo 59,99 euros. El tacón es de 10 centímetros y el color es gris polar. Lo que es seguro es que, ya sea para una salida nocturna o una reunión casual, estas botas aportarán un toque sofisticado y moderno a cualquier conjunto.

En resumen, Shakira continúa demostrando que, además de ser una talentosa artista musical, posee un ojo para la moda y las tendencias. Las botas de tacón fino son solo el más reciente ejemplo de su influencia en la industria de la moda. Y mientras esperamos su próximo hit musical, no podemos dejar de preguntarnos: ¿cuál será su próxima elección de moda que deslumbre al mundo?