No es sorprendente que Dakota Johnson, una de las actrices más célebres de Hollywood, siempre despierte interés con sus elecciones de estilo y belleza. Su capacidad para lucir fresca, radiante y rejuvenecida, incluso con el ajetreo de la vida en el ojo público, es digna de admiración. Por ese motivo, ha desvelado sus secretos para que gracias al maquillaje disimules el cansancio y parezca que hayas disfrutado de una noche completa de sueño, incluso cuando quizás no lo hayas hecho.

Dakota ha dominado el arte del maquillaje armonizado. Esto significa que usa coloretes, sombras de ojos y labiales dentro de la misma gama de color. Al seleccionar un tono que complemente su tez, logra crear una apariencia cohesiva que ilumina su rostro. Esto no solo aporta una sensación de frescura, sino que también reduce visualmente el aspecto de cansancio. Para replicar este look, lo primero es identificar el tono que mejor complemente tu piel. Las pieles claras pueden inclinarse por tonos rosados o melocotón, mientras que las pieles más oscuras podrían optar por tonos tierra o burdeos. Una vez que se ha elegido el color principal, el siguiente paso es buscar productos de maquillaje en esa gama cromática.

Uno de los trucos más sofisticados de Dakota es el juego con texturas. Si bien el color puede ser uniforme, el uso de productos mate junto con otros de acabado brillante o luminoso añade una dimensión interesante al maquillaje. Por ejemplo, si optas por un rubor luminoso, puedes contrastarlo con un labial mate en el mismo tono. La actriz entiende que no es necesario recargar todo el rostro para lograr un efecto impactante. Al contrario, suele destacar una sola área, ya sean los ojos, los labios o las mejillas, y mantener el resto más suave y sutil. Si decides que tus ojos serán los protagonistas, intensifica la sombra y complementa con una buena máscara de pestañas. En contraste, deja tus labios con un tono más suave y delicado.

Este enfoque no solo facilita el proceso de maquillaje, sino que también genera un efecto equilibrado y armonioso. La máscara de pestañas es, sin duda, la herramienta que culmina el look. Acorde con la estética elegida, esta debe complementar el maquillaje de ojos. Si has optado por sombras más sutiles, puedes intensificar con una máscara voluminizadora. Sin embargo, si tus ojos ya están cargados, una máscara que alargue y defina puede ser tu mejor aliada.

Dakota Johnson ha revelado que el secreto de un maquillaje fresco y rejuvenecedor no reside en la cantidad de productos, sino en la cohesión, la elección de tonos y el juego con texturas. Su enfoque, centrado en la armonización de colores y la elección de un punto focal, es un recordatorio de que, a veces, menos es más. Y aunque cada persona tiene sus propias técnicas y preferencias, lo que Dakota nos muestra es una inspiración universal. Adopta su filosofía, juega con tu paleta de maquillaje y, lo más importante, disfruta del proceso y de cómo te sientes al llevarlo.