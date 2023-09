Los 3 accesorios indispensables para la temporada de otoño-invierno 2023.

El mundo de la moda está en constante evolución, y cada temporada trae consigo nuevas propuestas que despiertan la curiosidad y el deseo de renovar nuestro armario. El otoño-invierno 2023 no es la excepción. Si bien las prendas son esenciales para definir el estilo, los accesorios tienen el poder de transformar y elevar cualquier look, dándole ese toque distintivo y personal. Por ese motivo, aquí te presentamos una guía con los tres accesorios que no pueden faltar en tu colección esta temporada:

Cinturones sobre chaquetas y abrigos Durante años, el cinturón ha sido relegado al ámbito exclusivo de los pantalones. Sin embargo, esta temporada, se convierte en el aliado perfecto para chaquetas y abrigos. Esta tendencia, que fusiona lo funcional con lo estético, busca resaltar la figura y darle estructura a las prendas exteriores, especialmente aquellas de corte oversize. Ya sea un cinturón delgado y discreto o uno más grueso y vistoso, el objetivo es crear un contraste y añadir un punto focal al conjunto. Pero, ¿cómo llevarlo? Simple. Coloca el cinturón sobre tu chaqueta o abrigo, a la altura de la cintura, y ajústalo según tu comodidad. Puedes optar por dejarlo suelto, haciendo un nudo o incluso añadiendo una hebilla llamativa. El resultado es un look sofisticado, con un toque fresco y contemporáneo. Cinturón negro fino encima de una chaqueta. Foto: Polinach Corbata negra fina con camisa blanca La corbata, tradicionalmente asociada al mundo masculino, se reinventa y se convierte en un must para todos. En su versión más fina y en color negro, se presenta como el complemento perfecto para una camisa blanca. Esta combinación, que juega con la simplicidad y la elegancia, es ideal para eventos formales o para darle un giro a tu look de oficina. El truco está en el detalle. Asegúrate de que la corbata esté bien ajustada y que el nudo quede impecable. Combinada con unos pantalones de corte recto o una falda lápiz, esta tendencia promete posicionarse como una de las favoritas de la temporada. Una mujer viste con una corbata negra fina. Foto: Ron Lach Guantes largos de piel en colores audaces Con la llegada del frío, los guantes se convierten en nuestros fieles compañeros. Pero más allá de su función protectora, este año los guantes largos de piel se perfilan como el accesorio estrella. Olvídate de los colores tradicionales y atrévete a experimentar con tonos vibrantes y audaces: desde el rojo pasión hasta el azul eléctrico. Estos guantes, que llegan hasta el codo o incluso más arriba, no solo mantendrán tus manos y brazos calientes, sino que añadirán un toque de glamour a tus conjuntos. Puedes combinarlos con vestidos, blusas de manga corta o incluso con chaquetas cropped para resaltarlos aún más. Guantes largos de piel, tendencia para esta temporada. Foto: Fer Valladares En definitiva, el otoño-invierno 2023 viene cargado de propuestas innovadoras que buscan romper con lo establecido y ofrecer nuevas formas de interpretar y vivir la moda. Estos tres accesorios son solo el comienzo de una temporada que promete estar llena de sorpresas. Así que no lo dudes más y ¡atrévete a experimentar con estas tendencias!