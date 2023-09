En el dinámico mundo de la moda, pocas cosas capturan la atención como un total look bien ejecutado. María Pombo, reconocida influencer y creadora de contenido, lo sabe bien y, recientemente, nos ha brindado una muestra maestra de cómo vestir de pies a cabeza con piezas de una misma marca y lucir absolutamente deslumbrante. La elección de Pombo para esta ocasión ha sido Mango, la conocida firma de moda española que, una vez más, demuestra su habilidad para capturar las tendencias actuales y traducirlas en propuestas llenas de estilo.

María optó por un look que equilibra perfectamente la sofisticación con toques contemporáneos. Las piezas de Mango seleccionadas por la influencer no sólo resaltan por su diseño, sino también por su versatilidad. Estos son los conjuntos que cualquier mujer desearía tener en su armario, listos para ser llevados en diversas ocasiones, desde una reunión importante hasta una salida casual con amigas. Lo más destacado del look de Pombo es cómo logra llevar piezas asequibles y transformarlas en un conjunto que parece de alta gama.

Esto reafirma la idea de que el estilo no está determinado por el precio, sino por cómo se llevan y combinan las prendas. Además, la elección de Pombo sirve como inspiración para todas aquellas que buscan renovar su armario con propuestas frescas y actuales. Ahora que ya no tenemos altas temperaturas puedes recrear este look tan otoñal. ¿Quieres saber cuál es? Te montramos todos los detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

El estilismo en cuestión está compuesto por un top negro, una falda y un cinturón ancho. El top, 100% seda de mora, tiene el cuello redondo y sus tirantes son anchos. El color que ha elegido para la parte de arriba es negra aunque la puedes tener también en gris y puede ser tuya solo por 39,99 euros. Pombo ha elegido un color oscuro para así contrarestar con la falda que es una auténtica fantasía. En un color blanco perla y a un precio de 59,99 euros, la parte de abajo es una de las prendas que está más en tendencia. Extra larga satinada, de tiro medio y con goma elástica en la cintura. Si te has enamorado de ella no te lo pienses más porque solo quedan la XXS y la XL. Para terminar, la mujer de Pablo Castellano lo ha combinado con un cinturón ancho de piel en color del mismo top: negro. El accesorio está en la web en todas las tallas (S a L) y cuesta 29,99 euros.

El fenómeno de los influencers de moda ha cambiado la forma en que vemos y consumimos moda. Ellos no sólo nos presentan tendencias, sino que también nos muestran cómo adaptarlas a nuestro estilo personal. Y María Pombo, con su total look de Mango, nos ha ofrecido una clase magistral en este arte. El mensaje detrás de este total look va más allá de la moda. Es una invitación a explorar, a atreverse y a entender que la elegancia y el estilo no tienen precio.