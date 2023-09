El cabello fino siempre ha sido un reto para quienes lo tienen y desean lograr un volumen natural y duradero en su melena. Sin embargo, una nueva técnica promete ser la solución definitiva para esas raíces que tienden a aplastarse, dejando al descubierto el cuero cabelludo. ¿Lo mejor de todo? Puede hacerse en casa y no requiere de herramientas especiales ni tratamientos costosos. El primer paso es esencial: quitar la humedad. Antes de intentar cualquier técnica, es crucial que el cabello esté seco. Para ello, se debe secar con aire templado, sin utilizar la boquilla alisadora. Una vez que el cabello esté seco, es hora de decidir la ubicación de la raya, ya que será determinante para el resultado final.

El siguiente paso involucra un cepillo de pelo y un poco de maña. Con la ayuda de un peine, se deben arrastrar mechones desde la raíz hacia los medios. Al llegar a este punto, se subirá el cepillo unos centímetros por la cabeza en dirección de las raíces, dejando así la zona más próxima al cuero cabelludo ligeramente levantada. Sin mover el cepillo, es fundamental aplicar aire caliente a través de sus orificios directamente sobre el cabello. Este proceso se debe repetir por toda la capa superior del cabello. La red social de TikTok muestra vídeos que explican como realizar estos pasos.

Para quienes no cuenten con este tipo de cepillo, existe una alternativa igual de efectiva. La técnica consiste en secar el cabello con aire caliente, tomando pequeños mechones y dirigiéndolos hacia el lado contrario de su caída natural. Esta simple acción logra que la raíz quede elevada, aportando el volumen deseado. Para asegurarse de que el volumen se mantenga a lo largo del día, es recomendable aplicar un producto de fijación. Existen en el mercado múltiples opciones, desde sprays hasta mousses, que garantizan que el cabello se mantenga en su sitio sin sacrificar su apariencia natural.

Conseguir un cabello con volumen en las raíces ya no es una misión imposible para quienes tienen el pelo fino. Con estos simples pasos y un poco de práctica, es posible lograr un look fresco y rejuvenecedor que resalte la belleza natural del cabello. Las técnicas caseras, apoyadas por la experiencia de profesionales en el área, demuestran una vez más que no es necesario invertir grandes sumas de dinero ni someterse a tratamientos agresivos para lucir una melena espectacular. ¡Anímate a probarlo!