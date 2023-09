Cerave: una de las mejores cremas calidad-precio del mercado

Desde que llegó a España en 2018 de la mano de L'Oréal París no ha parado de revolucionar la industria de la cosmética. Los productos de esta marca tan conocidas se pueden encontrar tanto en farmacias como en franquicias como Druni y Primor. Destacan por tener propiedades hidratantes y por su formulación a partir de criterios de dermatólogos profesionales. Esta es la crema ideal para aquellos quienes tienen la piel más delicada sufren en los cambios de temperatura y necesiten una súper hidratación.

La número uno recomendada por dermatólogos destaca por ofrecer una gama completa de productos desarrollados par el cuerpo y el rostro. Además de contener las 3 ceramidas esenciales y tener la tecnología MVE es una liberación controlada para que la hidratación dure todo el día. Pero la crema facial -que cuesta 12,95 euros- que está haciendo eco se trata de una crema hidratante pensada para pieles secas y normales, con una fórmula que contiene tres tipos de ceramidas que refuerzan la barrera natural de la piel. Junto con el icónico ácido hialurónico es el activo que mejor retiene la humedad en el interior de la piel y que mejor combate las arrugas y líneas de expresión.

Facial Moisturising Lotion - Cerave

Por otro lado, también encontramos la versión con protección solar, totalmente respetuosa con las pieles más sensibles porque, entre otras cosas, no lleva perfume. Incluso las personas que sufren de rosácea pueden utilizarla. Aparte al tener una composición que no es comedogénica, no obstruye los poros porque las pieles que sufren de tendencia acneica necesitan estar lo más libres y transpirables posibles. Su textura, con óxido de zinc microfino, se extiende fácilmente y se seca con un acabado transparente para no dejar brillos ni sensación grasa. Gracias a la fotoprotección que ofrece de amplio espectro SPFD25, la hace ideal para llevar puesta a diario y proteger la piel del envejecimiento más allá el verano.