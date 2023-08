Aitana luce en Ibiza el conjunto rojo más sexy que potencia las curvas

La cantante Aitana ha vuelto a demostrar su impecable gusto por la moda. En una reciente aparición, la artista catalana dejó a todos boquiabiertos con un atuendo que no solo está en tendencia, sino que también resalta sus curvas de manera elegante. Aprovechando unas semanas de desconexión en Ibiza con Sebastián Yatra, la catalana ha lucido un total look rojo con transparencias muy sexy y veraniego. La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Fans y seguidores de la cantante llenaron de halagos a Aitana, destacando no solo su música, sino también su capacidad para siempre acertar con sus elecciones de moda.

El conjunto en cuestión es un diseño en crochet, ese tejido que evoca el estilo boho y que se ha convertido en uno de los must-have de la temporada. Pero Aitana ha llevado el crochet a otro nivel, eligiendo un conjunto que se adapta perfectamente a su figura, resaltando sus curvas sin perder ese toque de sofisticación que siempre la ha caracterizado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax) El outfit se compone de un top y una falda a juego de color rojo. Esta combinación crea un efecto visual que potencia las curvas, permitiendo que la figura de Aitana sea la protagonista. Además, el detalle del crochet, con sus aberturas y patrones, aporta un toque sensual sin caer en lo vulgar. Pero lo que realmente hace que este conjunto sea un acierto es cómo Aitana ha decidido combinarlo. La catañana ha querido resaltar su outfit y para ello ha elegido un único complemento, un anillo dorado en su mano derecha. De esta manera, se logra un equilibrio perfecto entre el estilo rompedor del conjunto y la elegancia que Aitana siempre busca transmitir. El conjunto tiene sello catalán. La marca es Gimaguas y el total look cuesta más de 200 euros. El top asimétrico es el modelo Bartola (89 euros) y la falda Bartola (119 euros) de tiro bajo.