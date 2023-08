Lo mejor de un recogido despeinado es que no tienes que preocuparte por el resultado final. Tardas menos de cinco minutos, es fresco y queda el pelo arreglado. El moño despeinado es sencillo de hacer en casa, en la playa, en el coche o en el gimnasio, tan solo necesitas una goma y un par de ganchos. La tendencia más cómoda de la temporada a la que famosas como Kendall Jenner, Lily Collins o Dua Lipa ya se han rendido. Te contamos los secretos para lograr un resultado desenfadado sin tener que pasar horas frente al espejo.

Para lograr que el cabello quede con volumen, es ideal que no esté recién lavado, ya que de ese modo se apelmazará y escurrirá del recogido. También, con el objetivo de conseguir un resultado desenfadado, es preferible no peinarse con un cepillo sino con las propias manos, dejando al natural la textura de la melena. Finalmente, el peinado consiste en hacer una coleta con una goma elástica, y en la última vuelta dejar medio recogido el pelo. Creando un pequeño moño, con los extremos del pelo enlazaremos las puntas de ambos lados en la parte frontal. Haciendo una especie de coletero alrededor de la goma original. Chris Appleton el peluquero de Kim Kardashian, Drew Barrymore y Jennifer López lo demuestra en su Tiktok.

Si es necesario, podemos utilizar horquillas o ganchos para mantenerlo más fijo. De esta manera, nos aseguramos de que no se mueva en todo el día. Para perfeccionar el acabado, el estilista de las estrellas deja unos mechones sueltos alrededor de la cara, lo que le da un toque informal y desenfadado al look final. Un moño con volumen que te resolverá los días de calor con un recogido ideal. ¿Lo mejor? No hace falta usar ningún tipo de producto fijador ya que el objetivo es lograr un final despeinado.