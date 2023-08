En la actualidad el ritmo de vida que llevamos muchas veces es agotador, siempre con prisas, de un lado para el otro. A todos nos ha pasado que estamos mirando ropa en las páginas online y de un arrebato nos dan ganas de comprarlo. Siempre suelen estar relacionados con tiendas de ropa, electrodomésticos o accesorios del hogar, entre otras cosas. Es el caso de las tiendas como Zara, nos atrae tanto la forma visual en la que nos exponen le contenido que es inevitable «hacer clic» y comprarnos ese modelito tan favorecedor que acabamos de ver. Además con las rebajas y todo más barato, las ganas se multiplican de forma muy considerada.

En ese momento es muy fácil y sencillo realizar la compra y no se tardan ni 5 minutos, pero el problema viene después. Si lo pedimos para traer a domicilio no es del todo complicado porque nos podemos organizar para estar siempre en casa. Sin embargo, Si lo solicito para recoger a la tienda más cercana, ¿cuánto tiempo tengo para recoger un paquete? Aquí te respondemos a esta cuestión.



Comprar una prenda es solo cuestión de minutos.

Los plazos de recogida suelen ser de hasta 14 días laborales, sin contar los festivos, desde el momento que recibes el e-mail de que tu pedido ha llegado a la tienda. Pasada la fecha no podrás ir a buscarlo, ya que lo devolverán a los almacenes centrales de compra online. De forma automática, el importe se devolverá a la misma tarjeta con la que se haya hecho la compra. Es un fastidio si necesitabas ese modelito para algún evento o ocasión especial. Por ello es conveniente organizarse bien y no dejar los recados para el último día. Siempre nos quedará la opción de entrega en casa si sabemos 100% que no vamos a poder ir a recogerlo.