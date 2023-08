Puede ser que aún no hayas tenido ocasión de tumbarte en una hamaca a tomar el sol, o quizás, prefieras mantenerte en la sombra. En este caso, no temas porque te traemos una solución a ello. Existe un cosmético con el que renunciar al bronceado no es una opción. Aunque en el mercado haya multitud de fórmulas que buscan lograr un acabado natural, lo primordial es que su aplicación deje un resultado uniforme y sin manchas seguido por un formato cómodo y sencillo de aplicar. Además, el tono final debe resultar creíble, sin inclinarse al anaranjado ni perder el brillo de la piel.

Para lograr este objetivo, la marca St Tropez es toda una experta. La Vecina Rubia y Ashley Graham son algunas de las personalidades que han compartido su amor por este autobronceador en Instagram. Y es que la espuma autobronceadora Self Tan Express no solo es su preferida, también es la más vendida en Amazon. Se trata de un autobronceador en formato mousse que tiene una textura rica y suave, apta para todo tipo de pieles. El producto asegura que con solo una aplicación logra un moreno duradero hasta 10 días. En concreto, el producto es vegano y de secado rápido. Se trata de la línea de autobronceadores premium en la que más confían las mujeres de Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente, se encuentra rebajado en Amazon por 32,91 euros. Con casi 15.000 valoraciones, ha conseguido 4,4 estrellas en la tienda online, cuyo máximo es 5. Su manual de uso recomienda dejar actuar antes de ducharse durante: 1 hora para un ligero brillo bronceado, 2 horas para un bronceado dorado medio, o 3 horas para un bronce oscuro profundo. En el modo de empleo se recomienda exfoliar e hidratar las zonas secas, manos, pies, tobillos y muñecas. Además, la marca indica que hay aplicarlo con un guante para un resultado homogéneo. El resultado comenzará a ser visible a partir de las 4 horas. Un buen primer paso para adentrarse en el mundo de los autobronceadores es el mini kit de Sephora, incluye un guante y una talla más pequeña del producto por 21,99 euros.