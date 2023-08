Chenoa y su bikini ideal para las chicas con poco pecho

Chenoa está aprovechando los días de vacaciones para desconectar en la playa tras un año movidito de trabajo. Es el momento ideal para enseñar tus mejores trajes de baño y poner en tendencia la nueva moda, por eso, la jurado de Tu cara me suena no ha dudado en mostrar por redes un bikini con estampado de cuadros en blanco y negro. Un traje de baño que la mallorquina ha sabido lucir de diez.

El toque especial de este look y que ha encantado a todos es el detalle que lleva en la parte superior del top: los volantes. Este tipo de pieza proporciona más volumen en la zona del pecho haciendo que favorezca más si lo que buscamos es este efecto. Si por el contrario buscamos disimular esa zona del cuerpo no se recomienda usar volantes. Otra de las tendencias este verano para los looks de playa, como hemos visto en otras influencers, es añadir joyas a los looks playeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

Este tipo de bikinis se han convertido en la mejor opción para las chicas con poco pecho, aunque en estos casos suelen ser más las ventajas que inconvenientes, ya que es fácil encontrar un bikini que se adapte a tu cuerpo. Pero el problema es que muchas veces no favorece del todo y no hace que nos sintamos cómodas. Depende del tipo de cuerpo que tengamos deberemos saber que traje de baño nos favorece más, por ejemplo los cuerpos en forma de triangulo suelen favorecer los aros, copas o efecto push up o también en este caso los tops con tirantes.

Hay opciones muy parecidas si nos interesa comprar el bikini de Chenoa, en el Corte Inglés podemos encontrar modelos de tops con volantes por un precio que ronda los 30 euros. Además también está la parte de abajo en conjunto ya sea tipo braguita o brasileña, por un precio de entre los 12 euros y los 15 euros.