Gloria Pujol, optometrista desde hace más de 15 años, se está formando para convertirse en directora a finales de año en Specsavers Ópticas de Santa Ponça. También es delegada oficial del Colegio Nacional de Optometristas en Baleares, trabajando duro para ayudar y apoyar a los optometristas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Gloria es de Andratx, tiene dos hijos y habla inglés, español, mallorquín y un poco de alemán.Hablamos con ella para conocerla mejor y que nos de algunos consejos sobre el cuidado de los ojos.

—¿Qué es lo mejor de ser optometrista?

—Lo mejor de ser optometrista es poder ayudar a las personas con su salud ocular. Recientemente pude ayudar a un cliente de mediana edad con queratocono avanzado, una condición en la que la córnea, que normalmente es redonda, se vuelve delgada y desarrolla una protuberancia en forma de cono. Una de las opciones que le habían dado era un trasplante de córnea, pero primero vino a nuestra óptica para ver si podíamos corregir esta anomalía sin necesidad de cirugía.

Pudimos adaptarle unas lentes de contacto esclerales, que son lentes de contacto de gran diámetro que descansan en la parte blanca del ojo, no en la córnea. Funcionan perfectamente para mejorar la visión y reducir el malestar en personas con queratocono, y ahora está encantado de no tener que someterse a cirugía.

En otra ocasión, vino una cliente embarazada que notó que ya no veía con sus gafas igual de bien que antes. Le realicé pruebas diagnósticas y observé cambios en ambas retinas. Cuando la remití a un médico, detectaron una diabetes gestacional asociada al embarazo que pudieron controlar para que diera a luz de manera segura a un bebé sano.

—¿Por qué decidió formarse para ser directora de Specsavers Ópticas en Santa Ponça?

—Siempre he querido montar un negocio y convertirme en directora de la óptica es una forma estupenda de hacerlo. La empresa ofrece un itinerario formativo que me dota de las herramientas necesarias para convertirme en una gran líder y gerente. Completar esta formación, a la vez que realizo mi trabajo como optometrista, me está proporcionando las habilidades necesarias para hacer crecer un negocio, gestionar un equipo y asegurarme de que todos disfruten de su trabajo y rindan al máximo de sus capacidades.

He estado trabajando en Specsavers Ópticas desde 2016, y ahora me sentía preparada para asumir un nuevo reto. Me gusta mucho la forma en que se gestiona el negocio y Specsavers nos proporciona fantásticos protocolos de trabajo, procesos y métodos de buenas prácticas que mejoran el servicio que damos a nuestros clientes y facilitan nuestro trabajo. Como directora, quiero aportar un enfoque fresco y añadir nuevas ideas a este consolidado negocio, y tengo muchas ganas de que crezca y prospere.

—¿Por qué es importante realizarse exámenes visuales periódicos?

—Un examen visual consiste en una serie de pruebas que se realizan para evaluar la visión y comprobar la salud general de los ojos, por dentro y por fuera.

Muchas personas no saben que los exámenes visuales pueden revelar signos de afecciones de salud como diabetes, presión arterial alta, artritis y cáncer, además de proteger la salud visual y calidad de vida. Realizarse un examen visual completo regularmente puede ayudar a detectar problemas de visión a tiempo, permitiendo un tratamiento oportuno y efectivo. En Specsavers Ópticas creemos que todo el mundo debería tener acceso a un examen visual completo, que también permita controlar signos de las condiciones oculares más comunes. Si no sabes si en tu óptica habitual realizan estas pruebas, puedes preguntarles o acudir a una óptica donde sí las hagan. Sin estos exámenes visuales exhaustivos periódicos, se pueden pasar por alto signos de afecciones oculares en desarrollo que podrían llegar a ser graves.

—¿Cómo debemos proteger nuestra visión y asegurarnos de que nuestros ojos estén sanos?

—Recomiendo exámenes visuales periódicos. Muchos problemas oculares son asintomáticos, por lo que conviene acudir al optometrista cada dos años. Los mayores de 65 años o las personas con antecedentes familiares de glaucoma o diabetes deberían someterse a revisiones más frecuentes, ya que corren más riesgo de padecer determinadas enfermedades oculares.

También debemos proteger los ojos del sol con unas gafas de sol de alta protección UV. Al igual que la piel, los rayos UV también pueden dañar los ojos y provocar diversos problemas. Los ojos de los niños menores de 10 años no pueden bloquear los rayos UV de la misma forma que los adultos, por lo que deben protegerse especialmente.

La exposición a los rayos UV puede causar diversos problemas, como cataratas, degeneración macular, cáncer de piel en los párpados, pinguécula (lesiones pequeñas, amarillentas y ligeramente elevadas que se forman en la superficie de la parte blanca del ojo y que pueden causar irritación y sequedad ocular) y pterigión (tejido cicatricial que puede crecer sobre la superficie del ojo y afectar a la visión), por lo que es vital tomar medidas para proteger los ojos.

Para proteger tus ojos del sol, usa gafas de sol con protección total contra los rayos UV y que lleven la etiqueta UV 400. Elige gafas grandes o envolventes y combínalas con un sombrero para protegerte más. También es muy importante mantener la diabetes bajo control, porque si tienes diabetes, corres el riesgo de desarrollar retinopatía diabética, una afección que puede derivar en una pérdida irreversible de la visión. Para evitar problemas con la vista, es importante que se controlen los niveles de azúcar en sangre, la presión arterial y el colesterol.

Debido al estrecho vínculo entre la diabetes y la pérdida de visión, Specsavers Ópticas se ha comprometido a recaudar 5.000€ para DiabetesCERO en 2024. Las donaciones se pueden realizar en la óptica de Santa Ponça, en la Avenida Rei Jaume I, número 117, locales 14 y 15.

En Specsavers Ópticas los exámenes visuales completos incluyen la tecnología más avanzada y son gratuitos. Para más información o para concertar una cita visita aquí.