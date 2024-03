«No te olvides de ti mismo». Esta es la advertencia que realiza la coach de Salud, Marga Almarcha. En este sentido, argumenta que «nuestro día a día está cargado de tantas responsabilidades que, en muchas ocasiones, vivimos con la sensación de estar desbordados y sin tiempo para regalarnos un minuto de tranquilidad o de silencio. Poder parar y dedicarnos algún tiempo de calidad, para poder así seguir con el ritmo frenético que nos exige la vida, parece un acto de egoísmo en vez de autocuidado».

Almarcha explica que «ver como pasan los días y nos hemos ido dejando para el final de nuestra lista de tareas pendientes, cae como un cubo de agua helada, sobre todo cuando somos tan conscientes de la importancia que tiene cuidarnos para estar bien con nosotros mismos y que eso influya de manera positiva en nuestro entorno». A su modo de ver, «atendernos y escuchar nuestras necesidades, se convierte en un acto de rebeldía contra unos estándares marcados por una sociedad que propugna el hacer sobre la escucha de uno mismo»

La coach expone que «este dilema, ver el acto de priorizarnos, no como un regalo a nuestro bienestar, si no como un acto de egoísmo, nos hace seguir en la inercia de no tenernos en cuenta. Esto nos lleva a cargarnos con más cosas de las que podemos abarcar, sin darnos cuenta que muchas de ellas vienen por asumir cosas de los demás».

Por ello, subraya que «priorizarnos es un reclamo hacía nuestro bienestar y, sobre todo, hacía nuestros síes. Se trata de esos 'sí' que en tantas ocasiones nos negamos en favor de otros, pagando una factura increíble de cansancio mental, físico y emocional». Almarcha insiste en que priorizarnos es «un acto de amor, donde los 'no' se propugnan como ese gran paso hacia nuestro bienestar, aunque a veces no sea tan fácil.

¿Cómo nos priorizamos?

La coach insiste en la importancia de priorizarnos, aunque reconoce que no siempre es fácil. El primer paso para lograrlo es «ser consciente de todo lo que cargamos sobre nuestras espaldas. Para ello, es importante empezar a identificar qué es mi responsabilidad y qué no. De esta manera, podrás filtrar tareas priorizando y equilibrando la balanza entre lo que hago para mí y para los demás. Así, seremos conscientes de que en el equilibrio está la clave del bienestar».

Otra de las claves consiste en ser conscientes de que «el tiempo es un recurso limitado; focalizar en eso es importante cuando queremos llegar a todo y, sobre todo, llegar a tener tiempo para nosotros. Es primordial que valores el tiempo del que dispones para organizarlo de tal manera que haya un espacio para ti. Hacer un listado de las cosas que son más prioritarias para ti es vital si te quieres tener en cuenta y ponerte en un lugar privilegiado».

Almarcha resalta que «la mejor forma de priorizarnos es escuchando lo que realmente necesitamos y darnos permiso para dárnoslo; y buscar las mejores acciones que nos lleven a cubrir esas necesidades tan básicas y tan necesarias». Además, se debe «romper con todas aquellas creencias que nos alejan de lo que realmente vemos como importante y poner límites saludables que nos ayuden a diferenciar lo que nos genera bienestar de lo que no».

«Aprender a decir no es importantísimo», subraya la coach. «Quizá sea lo que más cuesta, sobre todo, teniendo en cuenta que hemos interiorizado de una forma increíble todo lo contrario, pareciendo egoísta cuando decidimos responder desde el no. Pero a estas alturas de la vida es bueno preguntarse qué precio estás pagando cuando dices que sí a algo que no te apetece y no te cuida».

Almarcha avisa que «en este proceso es importante tener en cuenta que, en muchas ocasiones, nuestras decisiones chocarán con nuestro entorno; el mismo al que hemos acostumbrado a estar ahí incondicionalmente, dejándonos de tener en cuenta y poniéndonos en último lugar. Seguramente, te llegarán muchas respuestas contradictorias, que te harán dudar de las decisiones que tomas, pero recuerda que no puedes controlar lo que a los demás les pase o sientan. Y priorizar también significa saber identificar y tener claro lo que quieres dejar ir de tu vida para poder dar espacio a lo que sí deseas. Se trata de lo que para ti en este momento tiene sentido para poder seguir construyendo tu camino».

Para finalizar, insta a «darnos permiso para priorizarnos y, con ello, escucharnos. Esto nos regala la oportunidad para reconocer lo que verdaderamente es importante para nosotros y, así, guiar nuestros pasos hacía ello, sabiendo que en ese camino nos tacharán de egoístas. Pese a ello, es necesario persistir para darnos el valor que realmente tenemos, honrando así nuestra vida y a nosotros mismos».