El director de Specsavers Ópticas Santa Ponça, Martin Blake, ha observado tal aumento de la demanda de clientes que desean probar las lentes de contacto que ha creado una sala exclusiva para sus populares sesiones de evaluación y tutoriales.

La demanda y el interés por las lentes de contacto han aumentado considerablemente desde que las restricciones por el COVID fueron disminuyendo. Martin comenta: «Tener que llevar mascarillas durante la pandemia causó mucha irritación a los usuarios de gafas. Sin embargo, el uso de lentes de contacto se redujo al principio, al mostrarse la gente reacia a acudir a ópticas o médicos para algo que no fuera esencial». «Sin embargo, desde que se han levantado las restricciones, hemos observado un aumento del 25% en el número de evaluaciones y pruebas de lentes de contacto en comparación con los años anteriores a la pandemia. Esto podría deberse al deseo de volver a llevar una vida más activa y social, o también podría ser una respuesta residual a la sensación de que las gafas eran difíciles de manejar mientras todos llevábamos mascarillas. Las razones son diferentes para cada persona, pero las lentes de contacto son sin duda muy populares en 2023».

Para ayudar a quienes estén pensando en probar las lentes de contacto, Martin responde a las preguntas más frecuentes.

—Llevo años usando gafas y quiero probar las lentes de contacto, pero me preocupa no poder llevarlas, ¿qué me recomiendas?

—Las lentes de contacto blandas son las más populares hoy en día. Son muy flexibles, por lo que es fácil acostumbrarse a ellas y resultan cómodas de llevar. No se desprenden fácilmente del ojo y proporcionan una excelente visión panorámica, por lo que son ideales para practicar deporte. También son adecuadas para un uso ocasional y, por lo general, incluso las personas con ojos sensibles pueden llevar las lentes de contacto blandas con éxito. Tu óptico te enseñará a ponértelas y quitártelas, lo que resulta muy fácil cuando se sabe cómo hacerlo.

—Quiero probar las lentes de contacto por primera vez, ¿qué tipos hay?

—Puedes elegir entre lentes de contacto desechables diarias, que se tiran cada día y se cambian por un par nuevo, o desechables mensuales, que duran un mes, pero hay que limpiarlas y guardarlas en una solución durante la noche. Ahora también hay lentillas que duran todo el día y toda la noche. Incluso puedes optar por lentillas cosméticas (de colores) para cambiar de aspecto.

—¿Puedo utilizar lentes de contacto sea cual sea mi déficit visual?

—Existen lentes de contacto para corregir la mayoría de los defectos de refracción para los que se prescriben gafas, como la miopía y la hipermetropía, la presbicia y el astigmatismo, y son cada vez más populares entre las personas con un estilo de vida más activo.

Para llevar lentes de contacto, es necesario tener una graduación de gafas reciente. Los usuarios de lentes progresivas pueden adaptar su graduación a lentes de contacto desechables mensuales y los que padecen astigmatismo pueden beneficiarse de lentes tóricas desechables diarias o mensuales.

—Una vez que he encontrado las lentillas adecuadas para mí, ¿tengo que seguir yendo a una óptica para los reemplazos?

—Es importante que acudas periódicamente a tus citas de seguimiento para asegurarte de que tus lentes de contacto siguen siendo cómodas de llevar y de que tus ojos están sanos.

—¿Por qué mis lentes de contacto y mis gafas tienen graduaciones diferentes?

—A menudo se necesitan graduaciones diferentes principalmente porque las lentes de contacto flotan en la superficie del ojo, pero las lentes de las gafas están varios milímetros más lejos. Para garantizar una visión nítida, la graduación se mide con mucha precisión y estos pocos milímetros pueden marcar la diferencia en la graduación necesaria.

—Llevo lentes de contacto todo el tiempo y nunca tengo problemas, ¿necesito tener también unas gafas?

—Sí. Si sigues los consejos de tu optometrista sobre cuánto tiempo usar las lentillas, cómo limpiarlas y guardarlas, no deberías tener problemas. Pero puede haber ocasiones en las que no puedas llevar lentes de contacto. Puede que tengas los ojos irritados, o que las lentes de contacto se dañen o se te pierdan. En esos casos, es esencial tener a mano unas gafas con tu graduación actual.

En Specsavers Ópticas, se pueden probar un par de lentes de contacto mensuales o cinco pares de diarias desechables, gratis, antes de comprarlas. Las lentes mensuales cuestan a partir de 12€ la caja, y puedes comprar las desechables diarias por solo 15€ la caja. Para más información, visita tu óptica más cercana o solicita una cita para evaluar qué lentes de contacto se adaptarían mejor a ti a través de la web