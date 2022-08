El sol, el mar, el cloro y el calor son las estrellas del verano. Sin embargo, estropean el pelo y dañan las puntas. Los mayores conflictos a los que se enfrentan las melenas durante los meses estíos son la deshidratación y el encrespamiento. Por ello, el cabello necesita una protección extra durante esta temporada. Es tal la importancia, que las marcas han creado muchos productos para mimar la melena que tanto esfuerzo cuesta mantener sana. Conoce todos los consejos para mantener el brillo y disminuir la sequedad.

Preparación previa

Es cierto que durante el verano es cuando más se estropea el pelo. No obstante, una preparación previa durante todo el año, ayudará a que los daños no sean tan dramáticos. Para ello, se recomienda previamente cortar las puntas para sanearlo. Por otro lado, se desaconseja teñir justo antes de las vacaciones. Tomar el sol no solo tiene consecuencias en la piel, también en el cabello. Es aconsejable usar una protección solar para cabello, invisible y no grasa con filtro UV, el cual crea una pantalla que impide que se dañe la melena.

Hidratación

La falta de agua hace que el cabello busque la hidratación y ahí es cuando pierde su forma y se produce el encrespamiento. Para evitarlo es necesario utilizar una crema acondicionadora, un tratamiento nutriente o un aceite fortificante. Los sérums capilares ayudan a proteger el cabello de los rayos UVA y UVB, a la vez que aportan hidratación y brillo. El óleo de arán es el ingrediente estrella de estos aceites para sellar la cutícula y ayudar a mantener la hidratación. Es fundamental una mascarilla en crema para hidratar y reparar el cabello estropeado por el sol.

El lavado

Se recomienda utilizar productos con propiedades antioxidantes y nutritivas como un champú sin sulfatos, para que elimine todo lo que agrede a la fibra capilar sin maltratarla. El lavado con agua tibia, debe ser lo suficientemente caliente para eliminar la grasa, pero no tanto como para que dañe el cabello. Los expertos recomiendan huir de los "2 en 1" pues son contraproducente, realizan funciones opuestas y lo dejan absolutamente mate. Finalmente, la crema sin aclarado, es una buena solución para controlar el pelo encrespado, sobre todo entre las melenas rizadas.