Desde el inicio de la pandemia se han ido contabilizando numerosos informes científicos que establecen relación entre el covid 19 y ciertos síntomas relacionados con la audición, como pueden ser pérdida repentina, tinnitus y vértigo.

Una revisión sistemática de publicaciones científicas ha hallado varios informes que establecen una asociación entre distintos síntomas audiovestibulares y la COVID-19 en adultos.

La revisión se centró en 28 estudios transversales publicados hasta diciembre de 2020 y su objetivo era ofrecer un resumen de las pruebas científicas existentes sobre dicha relación.

La revisión halló diecisiete informes y un compendio de casos que señalaban la pérdida de audición como posible síntoma relacionado con el COVID-19. Once informes documentaban la aparición o el agravamiento del tinnitus y nueve mencionaban el vértigo rotatorio. El 7,6% de las personas infectadas con COVID-19 experimentan pérdida de audición, mientras que el 14,8 desarrolla tinnitus y el 7,2% experimenta vértigo.

Más allá de la relación hallada entre el SARS-CoV-2 y la pérdida auditiva, está claro que esta situación ha entorpecido la comunicación, sobre todo, a las personas que sufren de hipoacusia, o lo que es lo mismo, que tienen algún grado de pérdida auditiva.

Con la imposición del distanciamiento social, las personas han tenido que comunicarse a distancia, por teléfono o por video llamada, con sus familiares y amigos y el uso de la mascarilla ha entorpecido aún más la claridad de la comunicación.

La audición desempeña un papel fundamental en la mayoría de comunicaciones, por lo que es importante que las personas con pérdida auditiva saquen el mayor provecho de sus dispositivos.

Los fabricantes de audífonos son cada vez más conscientes de las necesidades que se plantean los nuevos usuarios. Por ello, han realizado grandes inversiones en dispositivos inteligentes que cada vez son más respetuosos con el planeta y ayudan en la preservación del mismo.

Estamos hablando de audífonos que no llevan pilas, que se recargan en apenas 3 horas y que incrementan la focalidad y nitidez de las palabras, incluso utilizando mascarillas. Además, también reducen los ruidos más molestos y pueden llevar varios programas para ser más efectivos.

Los audífonos ALYA son un claro ejemplo de Inteligencia Artificial aplicada a la audición

Los Rite Premium ALYA proporcionan la calidad de sonido más natural conseguida hasta ahora en audífonos que sólo tenían dos micrófonos.Su gran novedad radica en su potente procesador de sonido y un micrófono adicional situado cerca del auricular que va dentro de oído.

Este diseño único combina los dos micrófonos convencionales situados detrás del pabellón auditivo con un tercero en el canal auditivo, lo que da una gran relevancia al sonido que reciben los pacientes. Estos podrán escuchar con un mayor sentido de orientación, profundidad y nitidez.

Estos audífonos vienen con unas prestaciones excepcionales que mejoran en más de un 90% la inteligibilidad y reducen los ruidos que entorpecen el entendimiento.

Pueden ser manejados totalmente con la aplicación Be MORE instalada en un móvil, o con un sencillo mini mando. La opción de todo automático también es perfectamente aplicable si el paciente prefiere no utilizar ningún accesorio externo y que los audífonos actúen totalmente en modo automático.

Son aptos para pérdidas profundas. Existen en versión con pilas o totalmente recargables. Estos últimos se recargan en apenas tres horas y tienen una duración de 24 horas.

Está disponible también una versión en miniatura colocada dentro del oído prácticamente de forma invisible.

Otra gran novedad es que pueden ser ajustados en modo on line para aquellos pacientes con poco tiempo libre o que tienen dificultades para desplazarse a su centro auditivo.

Estos audífonos DANAVOX ALYA están ya disponibles, en exclusiva para toda Mallorca, en el centro auditivo Audiogram.

