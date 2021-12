El autobús de vacunación 'vacubús' de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears se instalará de nuevo en el centro comercial FAN Mallorca los días 7, 9, 10, 11 y 12 de diciembre tras la buena acogida que tuvo su estancia durante la semana de Black Friday, en la que se administraron 535 vacunas.

Este punto de vacunación móvil administrará vacunas contra el SARS-CoV-2 a cualquier ciudadano residente en las Islas Baleares que no haya recibido ninguna dosis de dicha vacuna, a no residentes desplazados en las Islas Baleares por motivo laboral o familiar o a cualquier otro ciudadano desplazado residente temporal en las Islas Baleares, pero no a turistas.

El vacubús funcionará en horario de 10:00h a 20:45hs (incluido el domingo 12 de diciembre, ya que es día de apertura comercial), con el objetivo de aprovechar la mayor afluencia de personas a las instalaciones de FAN Mallorca Shopping para conseguir vacunar a más población.

Este punto de vacunación móvil se ha instalado previamente en otros puntos de la isla aparte de FAN Mallorca Shopping, como en la Plaza España de Palma, en Inca (durante las celebraciones del Dimecres y Dijous Bo) y en Son Caliu.

