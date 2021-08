Se publica a diario mucha información sobre la pandemia, pero no siempre lo suficientemente clara o directa como para que todas las personas comprendan lo que más les afecta o lo que les interesa verdaderamente en su día a día. Por ejemplo, no se habla de las diferencias entre test, o del coste verdadero de los antígenos y de las PCR, lo que genera una gran confusión y no permite que el ciudadano pueda tomar sus decisiones de una manera más autónoma y eficaz.

Se ha hablado mucho sobre el elevado precio de los test PCR, así como de las intenciones de fomentar el uso de antígenos como medida de control, basadas solo en el ahorro de costes y no en la protección de la salud, pero resulta conveniente conocer las diferencias e indicaciones específicas de ambas pruebas diagnósticas para que las personas puedan saber cual corresponde elegir en cada caso. La resolución de Salud Pública del pasado 7 de junio aprobaba el uso de antígenos (aquellos incluidos en la lista común de la Comisión Europea) como requisito de entrada en España, junto a las pruebas NAAT (PCR, entre ellas), los certificados de vacunación con pauta completa y los de recuperación (después de haber pasado la enfermedad), como antesala de la inminente entrada en vigor del Certificado Covid Digital europeo.

Diferencias entre los test PCR y antígenos

Los test de Antígenos ofrecen resultados en 15 minutos, con una sensibilidad y especificidad que llega al 90 % y se recomiendan para detectar casos en sospechosos, así como en sus contactos. Una PCR detecta el material genético del virus, ARN en este caso, y una prueba de antígenos detecta las proteínas del virus. Los test de antígenos pueden detectar proteínas del virus dos días antes de que el paciente presente síntomas, y durante los cinco o siete primeros días desde el inicio de los mismos, un rango de fechas algo menor que el de la PCR. Aunque su especificidad es similar, con un número de falsos positivos bajo, la sensibilidad de un test de Antígenos es menor que la de la PCR, pudiendo generar más falsos negativos y una sensación irreal de seguridad. Los expertos siguen recomendando la realización de una PCR de confirmación en caso de un negativo en Antígenos, sobre todo en sospechosos de haber estado en contacto con la enfermedad.

Se trata, por tanto, de pruebas complementarias y no sustitutivas, por lo que debería primar siempre la salud y seguridad sobre un ahorro de costes o de simplificación logística. La cuestión principal es que es posible reducir y acercar el valor de ambos test para que la elección de uno u otro responda a criterios exclusivos de salud y no de coste para no sacrificar fiabilidad, pero la industria no parece encaminada a ello salvo alguna excepción, que ya lo está promoviendo y conviene darlo a conocer.

Precio real de las PCR

Frente a la media de 120€ que manejaba la mayor parte de los operadores del mercado, la empresa Democratest, que surgió durante la pandemia, ofrece desde hace casi un año los test PCR a 60€. Con los más altos estándares de calidad, rapidez y fiabilidad en el diagnóstico (se analizan tres genes para evitar falsos resultados), su modelo de negocio demuestra que el coste real de este producto de primera necesidad en tiempos de pandemia no es el que todo el mundo piensa, y que la salud no puede ser un lujo o un negocio tan lucrativo. El gran volumen de test que maneja actualmente Democratest le permitirá realizar nuevos ajustes para continuar bajando el precio, con la vocación social de no dejar a nadie atrás. Por otro lado, en cuanto al mercado de antígenos, cuyos precios se encuentran en el entorno de los 35-40€ por test, Democratest está ofreciendo un precio de 25€. Se podría decir que el mercado de productos de test diagnósticos está mayoritariamente inflado y que, si no fuera por algún operador que está dispuesto a priorizar la urgencia y la necesidad social por delante de los intereses empresariales o el nivel de lucro, no lo sabríamos.

Hacer las cosas bien es posible

Democratest surgió en marzo de 2020, en pleno confinamiento, como una iniciativa de un colectivo de empresarios y biólogos quienes, preocupados por la falta de test de diagnóstico Covid-19 y por la dificultad de las familias para acceder a los mismos con rapidez y a precios asequibles, decidieron aportar su granito de arena para desbloquear la situación y conseguir que estas pruebas diagnósticas no fuesen un producto de lujo accesible solo a una minoría. Se trataba de poner al alcance de todos la innovación existente en torno a PCR, pruebas de antígenos y test serológicos, para contribuir a que las familias y empresas pudiesen detectar y frenar, rápidamente y con fiabilidad, las cadenas de transmisión de la enfermedad. Querían democratizar (de ahí la marca) el acceso a pruebas diagnósticas rápidas, de la mejor calidad y al mejor precio posible, en un contexto de incertidumbre y confusión, con el objetivo de agilizar con garantías, una recuperación de la movilidad de las personas para una sociedad segura. Actualmente Democratest cuenta con una amplia red de clínicas, centros médicos y laboratorios homologados, tanto para la toma y análisis de las muestras, como para la emisión de resultados y certificados, que se entregan en español e inglés en 24h-48h, o incluso en menos tiempo, en Algeciras, Barcelona, Bilbao, Baleares, Cádiz, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Vitoria-Gasteiz y Vizcaya. Continúa sumando clínicas y aumentando el volumen de realización de test para conseguir reducir los precios y los tiempos, sin renunciar a la alta calidad y fiabilidad en las pruebas diagnósticas.

Democratest ofrece un servicio variado y flexible a través de su página web, para poder contratar los test en un sencillo click (en sus modalidades normal, preferente, urgente, combinado con otra prueba, in Company, in house, etc.). Se apoya en los mejores proveedores del mercado: Thermo Fisher, cuyos kits PCR analizan con fiabilidad tres genes (válidos para todas las variantes), y Abbot, que fabrica el test rápido de antígenos 'Panbio', con los mayores niveles de especificidad y sensibilidad. Nos apoyamos en una amplia red de clínicas, centros médicos.