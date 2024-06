Las torres de la pólvora de la Ciutat de Mallorca.

En las ciudades importantes era habitual la existencia de unas torres que servían de depósito y custodia de la pólvora que debía ser utilizada por la artillería. Funcionaron durante centurias, especialmente entre los siglos XVI y XIX. En Palma, la antigua Ciutat de Mallorca, había tres de estas torres de la Pólvora: dos en la ciudad alta y una en la ciudad baja. Las de Canamunt se situaban en el Camp de la Llana (cerca del convento de Caputxins) y la de la calle del Senyal del Peix (cerca de la Travessa d’en Ballester i del Centre Flassaders); al lado, había también un almacén de Pólvora, cerca de la Porta de Sant Antoni y de la actual Escola Graduada, llamado del Socorrador. La tercera torre, la de Canavall, se levantaba en la muralla del Puig de Sant Pere. Los Estims de 1685 documentan las dos primeras; en cambio, no dicen nada de la del Puig de Sant Pere.

Extramuros o «Fora Porta», también había una torre de la Pólvora, cerca de la Quarantena del Terreno; recoge Joan Llabrés Bernal, con motivo de emplazar allí unas canteras: «Fue preciso demoler antes una torre o almacén llamado de ‘sa pólvora’, que dominaba aquellas peñas y reemplazarse con otra de más perfecta construcción y mejor resguardo sobre el Torrente del Mal-pas» (Llabrés Bernal, J.: Noticias… I, 377).

Las disposiciones de la monarquía sobre fortificaciones eran frecuentes, como la orden del 6 de mayo de 1679 firmada en Madrid por el Marqués de Villalva, que hace referencia a una nueva torre de pólvora: «Lo que su Mag.d ha resuelto se vaya executando en las fortificaciones de la isla de Mallorca, es lo siguiente:... Que se fabrique la nueva torre para poner la pólvora y municiones de consumo ordinario» (Ixent, 1679).

Por otra parte, en la ciudad siempre hubo una casa de armas; en este sentido, Maria Barceló aporta que en 1463 el Gran i General Consell ordenaba reparar el porche o pórtico de la casa de las Armas de la ciudad, que se situaba cerca de la Drassana. Mucho más recientemente, a partir de un proyecto de Martín Gil de Gaínza, aproximadamente del año 1727, se reformó el almacén del lado noreste del palacio de la Almudaina. Juan Tous Meliá aporta ese plano y explica que se trataba de «construir una sala de amas en la esquina Norte del Palacio de la Almudaina, aprovechando el espacio conocido como Celler Real, situado entre las dos torres del Celler y del Jueu». -

La torre de la pólvora del Camp de la Llana

La torre de la pólvora del Camp de la Llana, aunque sin designarla con ese nombre, se documenta el 5 de diciembre de 1682 con motivo del pavoroso incendio producido en el Forn de Vidre Nou, junto a la muralla, en la demarcación parroquial de Sant Miquel ; dice el Cronicón: «incendio en el horno de vidrio nuevo, junto a la muralla, parroquia de San Miguel… se hubiera propagado el fuego a una torre cercana que servía de polvorín…» (Campaner, A.: Cronicon mayoricense, 439).

La Torre de la pólvora del Camp de la Llana se documenta en los Estims de 1685; entonces la construcción -o depósito- estaba situada en la parroquia de Sant Miquel, en la manzana a la que daba nombre, denominada «Illa de la Torra de la polvora del Camp de la Llana»; era propiedad de la ciudad, y no consta valoración. Textualmente, el documento dice así: «Torra de la pólvora de la Ciudad» (ARM, D-1253, Estims de 1685, f. 89). En el plano de Palma atribuido a Geronimo Cánoves se puede ver la torre claramente grafiada, entre el huerto de Santa Catalina de Siena y el convento del Olivar, al suroeste del que después sería convento de Capuchinos, haciendo esquina con la calle de Bobians (desaparecida) y dels Caputxins (Tous Meliá, Juan: Palma a través de la cartografía, p. 97).

El Plano de 1771, levantado con motivo de la creación del convento de los Capuchinos y conservado en el Arxiu Municipal de Palma, menciona la torre, con el nombre de 'almacén' y afirma que ya no sirve: «n) Almacén de pólvora q.e no sirve». Se grafía junto al huerto de Santa Catalina (de Siena). Sin embargo, 47 años más tarde aparece en el Apeo de 1818, en la manzana n. 102, que es la misma que la del convento del Olivar: «Manzana 102. 1 y 2 El Conv.to del Olivar... 9 a 11 Torre de la Polvora» (ARM, D-1530, Apeo de 1818 f. 38).

La torre de la pólvora del Senyal del Peix y la factoría de pólvora del Socorrador

Els Estims de 1685 señalan, en lugares diferentes pero muy cercanos, la casa donde se fabrica pólvora y la torre de la pólvora propiamente dicha. En primer lugar se registra la factoría: «Illa de Santa Fee fins a St Antt de Padua murade murade... La case hahont se fabrica polvora de la ciutat» (ARM, D-1253, Estims de 1685, f. 25r). Posteriormente, se reporta la torre o almacén de pólvora: «Illa de la torra de la polvora del Señal del Peix» (ARM, D-1253, Estims de 1685, f. 50).

La torre de la pólvora del Senyal del Peix se documenta antes de los Estims de 1685. Concretamente, con motivo de la peste de 1652, como recoge Zaforteza-Musoles: «Cantó de la Pólvora des Senyal del Peix: En la calle de la Estacada actual, hubo una de esas torres llamadas de la pólvora, que se utilizaban como almacenes de esta materia...». Este autor nos advierte de una cuestión evidente: es «distinta de la del Puig de Sant Pedro». Por tanto, de esta torre de la pólvora, «tomaría nombre ese cantó, de la calle del Senyal del Peix, hoy calle del Pez, que como sabemos se halla junto a la primera». El documento antiguo dice: «dia 6 de agost de 1652. Dit dia morí Elisabet Mascarona, estava al cantó de la pólvora del Senyal del Peix» (Zaforteza-Musoles, D.: II, 344). Actualmente es una zona completamente modificada, a partir de la reforma urbana de la Gerreria, junto a la nueva plaza de Raimundo Clar.

Diego Zaforteza Musoles explica la calle del Socorrador: «Es la actual calle del Socorro... conocida por ‘es Presidi vell’ porque las bóvedas de la muralla comprendida en este trozo sirvieron de cárcel, se utilizó durante muchísimo tiempo para los dos socorradors propiedad del Ayuntamiento, en los que se sacrificaban y degollaven o ‘socorraven’ las reses de cerda para el consumo de la ciudad... En el siglo XVI, en esta calle había la casa gremial dels traginers de garrot pegada a la muralla, la ‘casa de la Universitat ahont se fabrica pólvora’, y un forn de vidre, en el XVIII» (Zaforteza Musoles, D.: V, 284-285).

El 30 de mayo de 1685 un interesante documento del notario Valentí Terrers, inédito, nos sitúa la fábrica de «sulphureus pulvis» o sea pólvora: «Joan B. Barcelo & Amer... quasdam domos consistentes in botigia algurfia & currallo eisdem contiguo, cum puteo ibidem constructo, que olim fuerunt Joanna Ballester situatas intus civitatem Majoricarum, in parrochia S.ta Eulalia, in vico vulgo dicto del Socorrador... cum domibus universitatis ubi fabricatur sulphureus pulvis, sive polvora, contiguis meniys civitatis & ex alia parte cum propugnaculo vulgo bastio huius civitatis»

(ARM, Prot. T-997, Notari Valentí Terrers, f. 79v).

La torre de la pólvora del Senyal del Peix se documenta en el año 1702: «unes cases … situades dins la present ciutat de Mallorca, en la parroquia de Santa Eulalia, en lo carrer de la Flassaderia, olim del Molí de vent. Afronten de una part ab dit carrer de la Flassaderia, de altre ab cases de Juan Bauza, flassader, y de altre ab cases que foren de Gabriel Roig, hostaler, y de altre ab travessa pública que va a la Torre de la Pólvora del Senyal del Peix…» (Zaforteza Musoles, D.: V, 318-319).

La torre de la pólvora del Senyal del Peix se documenta el 14 de junio de 1710 en los lindes de la casa del carpintero Miquel Barceló, que vivía «in parroquia Sta Eulalia in vico dicto del Señyal del Pex davant la torre de la polvora» (ARM, ECR-567, f. 305). La calle de la Torre de la Pólvora, cerca del Senyal del Peix se documenta muchas veces; salía a la calle de la Ferreria; Zaforteza Musoles aporta una nota del año 1719: «unes cases situades dins la present ciutat de Mallorca, en lo districte de la parroquia de Santa Eulalia en lo carrer dit lo Senyal del Peix… confronten, de una part ab dit carrer, de altre ab carrer dit de la torre de la Pólvora» (Zaforteza Musoles, D.: V, 317-318).

La factoría de la pólvora del carrer del Socorrador se documenta el 17 de julio de 1711, en unos lindes de la casa que Llorenç Martorell y Antonina Quetgles, cónjuges, vendieron a Joan Monserrat; el inmueble exactamente era una ‘botiga’ con una porción de corral «in parroquia Sta Eulalia in vico dicto del Socorredor» que lindaba por dos partes «cum currallo et muro pntis civitatis a hon se fa la polvora» (ARM, ECR-567, f. 419v). Podemos confirmar, por tanto, que la factoría de pólvora se situaba en las bóvedas de la muralla, cerca de la actual Escola Graduada.

La calle del Socors también se llamaba calle del Acorador, nombre referido a la matanza de cerdos. Zaforteza Musoles aporta un documento de 24 de julio de 1720, una cabrevación de la casa de Elisabet Serra, donde se menciona la fábrica de pólvora: «en la calle del Acorador, confrontant ab dit carrer públic, de altre ab gerreria de Geronia Sastre, y de altres dos parts ab corral y murada de la present ciutat, ahont se fabrica pólvora» (Zaforteza Musoles, D.: II, 58).

Los cambios toponímicos eran frecuentes; así, un documento de 1718 viene a decir que la calle de la Torre de la Pólvora antiguamente era la del Senyal del Peix: «Unes cases… situades dins la present ciutat de Mallorca en lo districte de la parroquia de Santa Eulalia en lo carrer dit la travesia den Ballester. confronten, de una part ab dit carrer publich dit la torre de la Pólvora, antigament del Senyal del Peix» (Zaforteza Musoles, D.: V, 318-319). En 1825 también se documenta la calle de la Pólvora junto a la Travessa d'en Ballester y la torre de la Pólvora que le daba nombre. Zaforteza Musoles, de nuevo, aporta el documento; identifica la calle de la Pólvora con la actual de la Estacada: «Otro calle hubo que se conoció por este número, y por la referencia que tenemos, parece ser la actual de la Estacada. «1825. Manzana 81. Casas llamadas el hostal de Buñola, que consisten en botiga-corral, establo, cuartos y una algorfa en la parte de la Torre de la Pólvora, sita en la calle de Ballester. Lindes: con dicha calle (Ballester) con algorfa del denunciante de las mismas pertenencias, calle de la Pólvora en la cual tiene una puerta la casa de Guillermo Mulet» (Zaforteza Musoles, D.: V, 74). Por último, un documento de 1827 menciona la plazoleta de la Torre de la Pólvora: «Vicente Rosselló, como administrador de la obra pía de Bernardo Vallori. Botiga y corral en la calle del Socorrador, n. 6 y 7. Lindes: con dicha calle, botiga de dicha obra pía, calle que va al foso de la muralla, plazuela llamada de la Torre de la Pólvora (Zaforteza Musoles, D.: V, 318).

La torre de la pólvora del Puig de Sant Pere:

Como hemos dicho, los Estims de 1685, no mencionan la torre de la pólvora del Puig de Sant Pere. En cambio, se documenta perfectamente en el «Plano del baluarte de la Cruz [sic: de Santa Creu o de Sant Pere] y sus contornos con un cuartel que se propone por un batallón», firmado por Don Martín Gil de Gaínza el 22 de febrero de 1728. La torre aparece grafiada e identificada con la letra F en el plano, con una indicación que dice: «Torre de pólvora, que se deve demoler» (Tous Meliá, Juan: Palma a través de la cartografía, p. 97). Se situaría frente al muro de la acequia, justo donde desciende la calle de las Barques de Bou, donde ahora está la plaza de Bonet de San Pedro. Una nota del 4 de diciembre de 1745 también refiere explícitamente la Torre de la Pólvora del Puig de Sant Pere, en aquel momento todavía denominado Puig de Santa Creu : «Enterro del patró Pere Antoni Ferrando, en el carrer de la Torre de la Pólvora, del Puig de Santa Creu. (Zaforteza Musoles, V, 317). Según Diego Zaforteza Musoles: «La illeta formada pel quarter de Sant Pere, es coneixia amb el nom de Torre de la Pólvora, i donava el nom al carrer, el final del qual era conegut per sa muradeta» (Zaforteza Musoles, D.: V, 74). Se ha dicho que la torre de la Pólvora sería la torre medieval, restaurada en el año 2010, situada en lo alto de la calle de Sant Pere y al final, hacia el mar, de la calle de la Pólvora. Sin embargo, Bartomeu Bestard, cronista de Palma, comenta: «Se dice que entre estos restos se encuentra una torre perteneciente a la muralla musulmana, pero tanto los datos arqueológicos como los documentales apuntan más bien que se trataría de la antigua casa de armas que flanqueaba la puerta de Portopí. Esta puerta, que también se conoció como puerta de Santa Catalina, se articulaba a partir de un arco de medio punto dovelado, en la parte del mar flanqueada por una poderosa torre –desaparecida– que puede verse en algunas pinturas del siglo XVII en donde se representa la fachada marítima de Palma. Esta torre fue utilizada durante mucho tiempo como almacén de pólvora, esto explica el nomenclátor de la calle colindante. Esta esquina de la puerta de Portopí fue desfigurada a partir de la construcción de la muralla de los baluartes. (Bestard, B.: Cròniques de Palma, 2011)

A pesar de los posibles cambios habidos a lo largo de la historia, damos por buena la localización explicitada por Gil de Gaínza en el plano de 1728; además, debemos insistir en la existencia de la torre de la pólvora del Puig de Sant Pere en una época relativamente reciente, en el siglo XIX. Dice el Apeo de 1818: «Manzana 210. 1º almacén del rey. 3 torre de la pólvora» (ARM, D-1530, Apeo de 1818, f. 79). El Manzanario de Palma (1797-18...) y su comentarista la sitúan en la manzana correspondiente: «Manz. 210 ant.: Cuartel de Artillería. Manz. 208 reformada: Torre de la Pólvora. Desde la Puerta de Santa Catalina hasta el cuartel de Artillería. Comprende las calles de San Pedro. De la Pólvora. Plaza de Santa Catalina: y Muralla.» (BSAL n. 268, julio de 1902, p. 312).

Santa Bárbara, protectora de las torres de la Pólvora

En 1727 el Ayuntamiento de Palma tenía claro que santa Bárbara era la patrona de estas torres de la Pólvora, y que valía la pena reforzar la devoción a la santa protectora; por este motivo solicitó al obispo «se digne instituir y ordenar la festividad de la gloriosa Santa Bárbara», ya que los «rayos y relámpagos continuamente amenazan á esta capital, en los lugares y sitios de los almacenes y Torres de la pólvora; en cuyos puntos ya se vio voltear en sus inmediaciones, considerable espacio de tiempo, un rayo, junto al monasterio de religiosas del convento de Santa Margarita».