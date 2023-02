No sólo tenemos en Mallorca imágenes encontrades de Nuestra Señora ("les marededeus trobades"); también hay imágenes encontradas que son santcristos y, más singularmente, santos o santas. Es el caso de la imagen de Santa Margalida, custodiada en la iglesia parroquial de la villa homónima. Según la tradición, entre los años 1240 y 1250, poco después de que el rey Jaume I «tomara Mallorca an es moros», en una cavidad llamada precisamente la cueva des Moro, apareció una luz misteriosa y sobrenatural. Esta cueva, dicen, estaba situada en el actual emplazamiento de la iglesia parroquial. Algunas personas que vivían en la aldea de Hero, de los primeros pobladores cristianos de la región, cuando vieron el resplandor, se acercaron; en medio de una luz prodigiosa, encontraron la imagen de santa Margalida. La recogieron fervorosamente y la llevaron a la aldea, localizada cerca de lo que actualmente es el pozo de Hero. Al día siguiente, la sorpresa fue grande cuando no encontraron la imagen en el lugar donde la habían dejado. La figura había desaparecido y la volvieron a encontrar en el punto de la primera aparición. El hecho se repitió tres veces consecutivas. En todo esto, el pueblo vio la mano de la Providencia Divina, y la gente interpretó que Santa Margalida quería que fuera construida una iglesia en ese lugar en su honor. por lo que decidieron levantar una iglesia, cuyo alrededor se fue formando la actual villa de Santa Margalida. Históricamente, en el año 1248, en la bula papal de Inocencio IV, aparece la parroquia de Santa Margalida de Muro (distrito musulmán de Muruh), construida seguramente en el solar del actual, en terrenos donde en época andalusí se localizaba la alquería de Hiachat.

Noticias relacionadas La trobada de la imatge de Santa Margalida i el poblat d’Hero El pozo de Hero se localiza muy cerca de la villa de Santa Margalida, en el cruce de la carretera de Santa Margalida a Ariany (Ma-3340) con el camino de Son Fum. La tradición cuenta que, en los alrededores, había un pueblo que ya existía en tiempos prehistóricos; se denominaba Hero y tenía su cementerio en el poblado talayótico de Es Velar (es Cementeri des Moros). En época andalusí o musulmana, Hero daba nombre a una gran alquería, de 20 jovadas de extensión. En el Reparto de después de la conquista, Hero (como todo el distrito de Muruh) correspondió al Conde de Empúries, Ponç Hug, que cedió esta alquería, con categoría de caballería, a Berenguer Arnau d´Illa. La noticia más antigua que tenemos del topónimo Hero es un Privilegio, de 1250, en el que el rey Jaime I otorgó a Berenguer Arnau d’Illa la jurisdicción sobre las alquerías de Santa Margalida de Hero: «Damos y cedemos a usted Berenguer Arnau d’Illa, ciudadano militar, y a los postreros sucesores para siempre, todas las justicias en las alquerías llamadas de Sta. Margalida de Hero». La aldea decayó durante el siglo XVI, mientras se iba formando el núcleo actual de Santa Margalida y, poco después, fue completamente abandonado. Incluso el pozo estuvo a punto de desaparecer, hasta que las excavaciones y la correspondiente restauración de 1996 recuperaron el conjunto del pozo (mota, escalones, cuello y los 4 pilares y los 2 travesaños de madera) y ahora es un buen hito de este sustrato antiguo de Santa Margalida, que bordea la leyenda.