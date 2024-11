Grup Santi Taura ya ha dado a conocer el menú especial take away para esta Nochevieja, que en muchas casas de Mallorca se ha convertido en una tradición más para celebrar el fin de año. Un menú pensado para aquellos que no se quieran perder la oportunidad de despedir el año y dar la bienvenida al nuevo año degustando, desde casa, platos elaborados por un chef con estrella Michelín. Y es que, ¿qué hay mejor que disfrutar de una buena gastronomía en familia o con amigos en unas fechas tan señaladas?

Este año, Santi Taura y su equipo, proponen un menú que vuelve a los clásicos que más han gustado a sus clientes en las últimas ediciones. Podrás deleitarte con el clásico y deseado 'Canelón de carnes asadas con bechamel trufada', la 'Caldereta de lubina, patatas y alcachofas', una sabrosa 'Ternera confitada con setas, foie y boniato' y, para finalizar con un toque dulce un 'Coulant de almendras con chocolate'. Este completo menú tiene un coste de 55€ por persona (IVA incluido) y una disponibilidad limitada. Es necesario reservarlo previamente a través del teléfono +34 656738214 o del correo reserves@santitaura.com, hasta el viernes 27 de diciembre. Se podrá recoger, el día 31 de diciembre, tanto en Palma (pendiente de confirmar ubicación), como en Lloseta (en el antiguo restaurante de Santi Taura).