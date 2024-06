El restaurante del Santuari de Cura es una referencia en lo que se refiere a cocina tradicional mallorquina, pero ahora se ha aliado con la reputada chef Irene Gutiérrez para ir todavía más allá. En su servicio de noche, de lunes a domingo entre las 19 y las 23 horas, se convertirá en s’Ermità, un restaurante que marcará tendencia. Xisco Vidal es el artífice de esta transformación. «La idea es ofrecer a la personas que visitan el Santuari y su oferta hotelera una comida singular, acorde con el entorno», asegura. Para ello ha unido fuerzas con Gutiérrez, una profesional con más de 26 años de experiencia, 20 de ellos en la Isla al frente de Sumaq, su proyecto personal desde el que ha creado una cocina que hunde sus raíces en la tradición peruana, pero que se eleva hacia mil y una ramas donde se entrelazan influencias italianas, japonesas, chinas, alemanas o turcas.

Margalida Fullana, Xisco Vidal, irene Gutiérrez y Catalina Servera.

Este crisol de culturas y sabores llega a s’Ermità suponiendo un cambio radical en su carta, para cuya elaboración «Xisco me dio total libertad», asegura Gutiérrez. Se ofrecen a los visitantes tres posibilidades, disfrutar de una cena informal en la barra, cenar a la carta en el espectacular salón o vivir la experiencia de un menú degustación en siete pasos. Para todas estas posibilidades el listón se sitúa muy alto: «Cada plato que sale de mi cocina lo hace como si fuera para mi misma» afirma la cocinera.

Ceviches, arroces cremosos, la célebre causa, además de cócteles y postres creativos son solo algunas de las propuestas de «una cocina que será una sorpresa encontrar en un lugar como el Santuari de Cura», dice Vidal, que asegura también que su intención de fondo es «despertar al Pla, evidenciar todo lo que puede ofrecer el interior de Mallorca mediante una lugar y una oferta gastronómica de la mayor calidad». Como reflexión final, Gutiérrez asegura que «la creatividad en el Santuari sale sola. Cuando lo conocí el lugar me dijo ‘quedate’ y aquí me he podido encontrar con lo que quiero hacer en la cocina». La inauguración del nuevo proyecto tuvo lugar el pasado 20 de junio y contó con la asistencia de personalidades como la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana.