Música clásica y vinos en la Bodega Son Vich de Superna.

En el marco del sexto Festival MallorcÒpera, este sábado la Bodega Son Vich de Superna, ubicada entre Puigpunyent y Esporles, se convertirá en el escenario de un recital muy especial, en una velada de maridaje de ópera y vinos de la Serra de Tramuntana. «Este es el sexto concierto que celebramos, y este año va a ser un poco especial. Será en homenaje a mi padre, el fundador del celler, Gabriel Sampol, quien falleció el año pasado, tres semanas después del último concierto. Precisamente, el día del recital se encontraba en Son Vich, y tuvo que marcharse unas horas antes porque se encontraba mal. Era un enamorado del mundo del vino y de la música clásica, sobre todo; incluso su funeral contó con un pianista y una soprano», explica el gerente de la bodega, Fernando Sampol. Habrá 230 localidades disponibles; la entrada al evento se puede adquirir desde 40 euros en la página web de la bodega.

A cargo del tenor José Manuel Sánchez, la soprano Nadia Akaârir y el pianista Francesc Blanco, el recital se celebrará en la clastra de la finca, «un patio cubierto, con antiguos muros de piedra, que ofrece una acústica espectacular. Da igual estar en primera o última fila». Los músicos interpretarán dúos y canciones de óperas como Romeo et Juliette, de C. Gounod; L’ocassione fa il ladro, de G. Rossini; L’elisir d’amore, de G. Donizetti, o de Rigoletto, de G. Verdi. Asimismo, el cuidado repertorio contará con piezas de zarzuela, como Por el humo se sabe, de Doña Franciscita, de A. Vives; el Vals de Angelita, de Châteu Margaux, de M. Fernández Caballero; No puede ser, de La taberna del puerto, de P. Sorozábal, y Torero quiero ser, de El gato montés, de M. Penella.

Por supuesto, no faltarán las referencias más celebradas del celler; con sus viñas a 400 metros sobre el nivel del mar, se trata del más alto de la Isla. «También tenemos viñas a 600 metros, pero es una gorgollasa experimental que aun no ha salido, porque entre cabras y mapaches lo tenemos complicado. Las cabras todavía se controlan, pero los otros salen de noche y son muy inteligentes. No sabes qué hacer con ellos, porque incluso se escapan de las trampas», expresa Sampol. De esta manera, los presentes podrán disfrutar de su Viogner Blanc, del Marges Blanc de Negres, del Llàgrima de Superna Rosat, así como los tintos Costers y Esencia. Todo ello acompañado con productos de hornos y comercios de Esporles y Puigpunyent.