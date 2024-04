Con motivo de la salida al mercado de los nuevos palitos de galleta María Quely, Maria Sticks, hablamos con Gabriel Coll, consejero Delegado de Quely, quien ofrece los detalles del lanzamiento y un repaso del posicionamiento actual de la marca mallorquina.

—¿Cómo se sitúa Galletas Quely en el sector económico empresarial de Balears?

—Con más de un siglo desde su creación, Quely es una de las últimas industrias que quedan en Balears. En el sector empresarial, además de la generación de empleo directo, intentamos que todos nuestros proveedores sean mallorquines. Como empresa, nos esforzamos para que la gente nos siga queriendo por lo que representa en la sociedad mallorquina.

—En la XIII edición de los premios Onda Cero Mallorca, Quely fue reconocida con el ‘Premio de la Empresa’. ¿Qué mantiene firme el legado de su fundador sin obviar la vanguardia en la innovación?

—Para nosotros, más que un deber, es una obligación seguir los patrones marcados por los antecesores. Obviamente, los tiempos cambian, y debes evolucionar con ellos. Actualmente, tratamos de seguir sus pasos. Soy crítico con lo que hacemos, pero considero que recibir un reconocimiento significa que algo estás haciendo bien; y no me refiero solo a los premios, también la gente en general.

—Vuestro catálogo de productos, presentes en más de 40 países, incluye -entre otros- la galleta Quely María Clásica. ¿A qué responde este último lanzamiento de la primera galleta María en forma de palito?

—Tratamos siempre de innovar, y este lanzamiento viene precedido por el gran cambio en nuestro catálogo de productos que iniciamos en 2009. Resultaba difícil que la gente entendiera cómo usar nuestros productos fuera de las Islas; entonces, lanzamos los snacks, que fue el primer paso diferente a la línea histórica que había llevado Quely. Teníamos que decirle a la gente lo que había dentro del paquete, porque fuera de este mercado no se sabía muy bien para qué servía nuestro producto. Al final, resultó que esta línea de snacks, que sacamos sobre todo para el mercado de exportación con muchísimo éxito, tuvo una gran acogida en Mallorca, gracias también a la gran campaña que hicimos con Ultima Hora. Tras este lanzamiento, pasamos a hacer picos con sabores, ya que en la Península éramos más conocidos por los picos Quely que por las Quelitas; creímos que si hacíamos un pico con sabores que no existían en el mercado íbamos a triunfar y, sin embargo, no fue nada bien. Pero ese fue el embrión para sacar los actuales palitos de sabores, que son los que más vendemos en todo el mundo; desde Japón hasta México, con 50.000 unidades semanales. Y como en el mercado no había un palito dulce, y permanentemente en el departamento de I+D se buscan ideas que para sorprender, decidimos probar si éramos capaces de dar forma de palito a una galleta María. Ha tenido una gran acogida, tanto que ya se ultiman los detalles para que entre como nueva referencia en Walmart México.

—¿Qué hace tan especial a la galleta María Quely?

—Objetivamente, nuestra galleta María es una galleta extraordinaria que sigue la formulación de 1870, donde los ingredientes, además de los tradicionales de la mejor calidad, llevan incorporados miel y vainilla. Es una galleta extremadamente completa. Con la filosofía de no utilizar conservantes, hemos conseguido un fantástico producto que además es la primera y única galleta María en forma de palito. Una novedosa referencia que está encantando, especialmente a los niños, y a todos los que la han probado en general.

—De la mano de Ultima Hora se llevará a cabo la promoción de los palitos de galleta María Quely. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?

—La relación de Ultima Hora con Quely es histórica, siempre nos hemos apoyado para hacer este tipo de lanzamientos y siempre con mucho éxito. Ser el medio de comunicación más apreciado y con más historia de la Isla siempre es una garantía de éxito. Además, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y siempre con una nota muy alta.