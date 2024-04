En busca de las mejores hamburguesas baleares

A primera vista pueden parecer sencillas, pero la belleza se encuentra en el interior. En los últimos años se ha multiplicado su oferta; ahora lo difícil es escoger. Para facilitarles la labor a los comensales y difundir el buen trabajo de restaurantes y food trucks, el grupo Fan Burguer Club presenta ‘Sa Millor’, un concurso que pretende revelar la mejor hamburguesa de cada isla de Baleares.

«Muchas hamburgueserías no se apuntan a concursos nacionales porque tiene un coste, o porque no confían en sus criterios. Pretendemos darles visibilidad, crear un mapa de las hamburgueserías de Baleares y, a finales de año, anunciar la mejor de cada Isla. No es una Estrella Michelín, pero sí es un reconocimiento», explica Roberto Martín, cofundador de Fan Burguer Club con su amigo Álex Guerrero en 2017. Ambos han sido jueces en concursos nacionales; no les falta experiencia.

‘Sa Millor’ se encuentra en el proceso de captación, y se han apuntado 43 restaurantes. Aquellos interesados en participar se pueden inscribir hasta el lunes 15 de abril, de forma gratuita. «Esperamos llegar a las 50, pero ya estamos muy contentos. Para dar una idea, al último concurso nacional solo se apuntaron seis hamburgueserías de Baleares». Este concurso ha sido ideado como «una carrera de larga distancia», como afirma Martín. La hamburguesa presentada debe estar en la carta durante todo el año, «en algunos concursos nos hemos encontrado restaurantes que tiran la casa por la ventana, presentan burguers mucho más elaboradas que las que ofrecen de forma habitual».

En cuanto a la valoración de las hamburguesas, «agendaremos visitas con todos los restaurantes y, en junio, publicaremos un ranquin provisional. Solo valoraremos la hamburguesa, y los ingredientes por separado, y haremos una ficha técnica. Donde utilicen más de la mitad de kilómetro cero, tendrán medio punto más». El 70 por ciento de la nota vendrá de mano de los jueces, entre cuatro y seis catadores, que visitarán los restaurantes dos veces para actualizar su evolución. El 30 por ciento de la puntuación restante será decisión de los clientes: podrán puntuar la hamburguesa a través de un código QR que se facilitará a los establecimientos el mismo día en que los expertos hagan la ficha técnica.