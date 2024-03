Estas son las dos mejores hamburguesas de Mallorca

El cuarto Campeonato de España de hamburguesas, celebrado este martes en el Museo MEGA de Estrella Galicia, ya tiene ganadores. El certamen ha concedido su primer premio a Argentinos Burger (A- Estrada, Galicia) por su hamburguesa Old School 1980; el segundo ha recaído en Festin (Barcelona, Cataluña) por su hamburguesa La Duquesa; y el tercero ha sido para Soul Coffee Beer (Paiporta, Comunidad Valenciana) por Hey Ryan.

En la categoría Hamburguesas con Estrella han destacado: la Pepita Burger de Salamanca por la hamburguesa Pepita Helmántica; Melosa por Smash Cerdita, en Barcelona; y Palique por ConXeito, en Galicia. Los premios para la Best Burger Delivery By Glovo han sido para Junk Burger, por Lady Cheese, en Madrid; Briochef, por Manhattan en Madrid; y El Recreo Burger Valladolid por Pecado Carnal, en Valladolid. Por último, la Mejor cadena de hamburgueserías 2024 ha sido The Black Turtle, por la hamburguesa Queen Emmy.

Aunque Baleares no ha obtenido ningún premio, el campeonato sí que ha hecho una clasificación por comunidades autónomas en la que ha destacado dos locales de Mallorca. Para el certamen la mejor hamburguesa de la isla es la Bull’s Tail de Sexto Sentido Smash Burger en Palma. En segunda posición sitúa la hamburguesa Això es Mel, de Raimundo Burger, también en Palma. El tercer puesto de Baleares recae en Ibiza, más en concreto a la hamburguesa West Coast de The Kitchen 62 en Sant Josep de Sa Talaia.

El jurado profesional del concurso estaba formado por el presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel; la divulgadora gastronómica, Alejandra Ansón; los cocineros con estrella Michelin Pepe Solla, de Casa Solla, Fernando Agrasar, de As Garzas e Iría Espinosa, de Arbore da Veira. Los miembros del jurado probaron los platos en una cata a ciegas.