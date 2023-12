«Había unos pocos filetes de ternera con salsa de guindillas que Fritz sirvió para cinco personas. También hizo mucha sopa y abrió una lata de guisantes húngaros, para completarlos. Hubiera podido ofrecer pollo con champiñones y fruta pero casi no le quedaba. Wolf hacía de anfitrión y dejó que Walsh tomase dos vasos de whisky y las damas una botella de vino blanco; y como caballero que era, ofreció a Walsh dos filetes más que le correspondían a él de ternera rociadas con salsa por los que hubiera sido capaz de vender su alma. Pero no le dejó encender su pipa cuando llegó el café, diciendo que tenía asma, cosa que no era cierta. Estaba dolido con Walsh por haber tenido que cederle la ternera y se vengaba de aquel modo…»

En otro punto de la narración: «Cuando regresé a casa. Wolf y Clara Fox estaban en el comedor tomando café. Estaban entretenidos y casi no me vieron. Tomé asiento en un extremo de la mesa y Fritz me sirvió la comida. Ella llevaba puesta mi bata con las mangas subidas, un par de zapatillas de Fritz y no usaba medias. El batín amarillo no le sentaba mal, pero yo me quedé en silencio. Devoré un plato de riñones de cordero con pimientos y ensalada de escarola, y en tanto que comía, empecé a hablar para que me prestasen atención…» Estos fragmentos pertenecen a la novela policíaca del escritor norteamericano Rex Stout (1886-1970), creador de la figura del hombre-máquina de pensar, Nero Wolfe, el detective que nació a la vida literaria en 1934.

Pero vayamos a la cocina. Preparamos la salsa batiendo dos yemas de huevo a las que agregamos poco a poco seis cucharadas de aceite, dos de pimentón picante y la misma medida de pimentón dulce. Luego picamos muy finas dos cebollas y las añadimos a la salsa con sal al gusto. Disponemos luego de cuatro filetes de ternera de unos 160 gramos cada uno, sin pieles ni nervios, a los que mezclamos media cucharadita de sal de apio, un cuarto de cucharadita de pimienta blanca y una cucharada rasa de harina. Calentamos aceite en la sartén y freímos la carne durante seis minutos, dándole la vuelta a los filetes con frecuencia. Los ponemos en una fuente y acompañamos con la salsa.