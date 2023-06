Los cócteles sin alcohol más populares y refrescantes en Mallorca

Verano, playa y sol. ¿A quién no le apetece tomar una bebida bien fría mientras se disfruta del paraíso? Esto es lo que hace que unas vacaciones en Mallorca sean más que perfectas o en tus días de descanso después del trabajo. Si prefiere bebidas sin alcohol en lugar de cerveza, vino de verano o sangría, hay muchas alternativas interesantes que no son refrescos, por ejemplo los cócteles. Los cócteles sin alcohol, también llamados mocktails (del inglés, "to mock", significa algo así como imitar) están absolutamente de moda para aquellos que sigan un ritmo de vida saludable, pero no se quieren perder las quedadas en verano.

Pero, ¿qué es un cóctel sin el hielo picado? Este ingrediente extra aportan cierta profesionalidad al cóctel sin alcohol. También tienen la ventaja de que pueden enfriar mejor la bebida debido a la mayor superficie. Aquí te dejamos los cinco cócteles sin alcohol más populares, deliciosos y refrescantes para que saborees sorbo a sorbo el verano en tu bebida. Si quieres sorprender a invitados en casa serás el mejor anfitrión con estas recetas. ¡A disfrutar! Mojito Tradicionalmente, un mojito se hace con ron blanco, que en esta receta se puede sustituir por ginger ale o agua tónica. La menta fresca y la lima también le dan a la bebida un sabor refrescante. Simplemente puedes mezclar 150 ml de ginger ale o agua tónica, 1,5 cucharaditas de sirope (jarabe de lima, menta o maracuyá), azúcar de caña sin refinar y agregue una lima y dos ramitas de menta. Piña Colada La Piña Colada es un cóctel de ron dulce y cremoso que tiene un sabor exótico a coco y piña. El coco y la nata hacen del cóctel una auténtica bomba calórica. La variante sin alcohol, por otro lado, convence por su alto contenido en proteínas. Eso hace feliz a todo atleta. Simplemente corte trozos de piña fresca (100 gramos) y mezcle con 120 ml de leche de almendras, 120 ml de leche de coco, 1 cucharada de suero de vainilla, 1 cucharadita de miel y 1 cucharadita de especias de vainilla. Virgin Bloody Mary El Virgin Bloody Mary es perfecto para todos los que prefieren algo menos dulce y un poco más fuerte. La versión sin alcohol del Bloody Mary no hace ningún cambio importante con respecto al original, excepto, por supuesto, que se omite el alcohol. Para el delicioso cóctel, simplemente agregue 200 ml de jugo de tomate, una pizca de salsa Tabasco y Worcester y un poco de sal y pimienta en una coctelera. Ponga cubitos de hielo en un vaso y llénelo con la mezcla. Según su gusto, adorne con pimienta y coloque una rama de apio en el vaso o cuelgue una rodaja de pepino en el borde del vaso. No Sex on the Beach Aunque este cóctel no suene muy divertido al principio, tiene un sabor afrutado y fresco y es el acompañamiento perfecto para las cálidas noches de verano. Simplemente mezcle los diferentes jugos en una coctelera, ponga varios cubitos de hielo en un vaso y llénelo con la bebida. La creatividad no conoce límites. Pero se vuelve particularmente refrescante con 100 ml de jugo de naranja, 100 ml de jugo de arándano, 50 ml de jugo de melocotón, hielo picado y una rodaja de naranja para decorar. Virgin Basil Mule La lima, el pepino, la limonada y el ginger ale son una combinación refrescante y reciben el toque final de la aromática albahaca (hojas enteras). Mezcle ginger ale (o cerveza de jengibre sin alcohol) con limonada, coloque hojas de pepino, lima y albahaca en un vaso y presione ligeramente con el mazo para permitir que escapen los sabores. A continuación, rellenar con cubitos de hielo y la bebida y decorar con una rodaja de lima u hojas de albahaca. El refresco sin alcohol está listo.